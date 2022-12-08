-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

فرانكفونيو اتحاد الكرة يُفضّلون “بلكور” على “بلوزداد”!

علي بهلولي
  • 980
  • 2
فرانكفونيو اتحاد الكرة يُفضّلون “بلكور” على “بلوزداد”!
ح.م
مسؤولو نادي شباب بلوزداد اختاروا اسما ثوريا لِفريقهم ونِعم التسمية.

عاد الاتحاد الجزائري لِكرة القدم مساء الخميس إلى الوراء، وبِالضبط إلى فترة تسبق تسعينيات القرن الماضي.

ونشر اتحاد الرئيس جهيد زفيزف لائحة حكام الجولة الـ 14 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل، المُقرّر تنظيمها الأحد المقبل.

واللافت أن لجنة التحكيم أو اتحاد الكرة أو خلية الإعلام – حيث رائحة الفراكفونية تفوح بِقوّة – ما زالوا يحنّون إلى تسميات تجاوزها الزّمن، لمّا دوّنوا اسم رائد الترتيب بـ “شباب بلكور”، بدلا من “شباب بلوزداد”!

والأكثر استغرابا من ذلك، أن المباراة تُجرى بِبلدية عاصمية في الـ 11 من ديسمبر، التاريخ الذي يتزامن مع الذكرى الـ 62 لِمظاهرات الـ 11 من ديسمبر 1960 ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم. وهي محطّة تاريخية كانت بلدية بلوزداد إحدى مسارحها.

واختار مسؤولو نادي الأحمر والأبيض والسلطات المحلّية اسم الشهيد “محمد بلوزداد” (أبصر النور بِهذه البلدية)، بدلا من التسمية الإستعمارية “بلكور”، عند نهاية الثمانينيات أو مطلع التسعينيات على أقصى تقدير.

ويُأمل أن تتدارك الهيئة الكروية لِدالي إبراهيم “سهوها” في أقرب وقف مُمكن.

مقالات ذات صلة
كأس العالم بقطر.. ألمانيا تعترف بإيجابية قرار منع الخمور

كأس العالم بقطر.. ألمانيا تعترف بإيجابية قرار منع الخمور

غلام يعود ويقترب من هذا النادي

غلام يعود ويقترب من هذا النادي

زرقان يُوضّح بِشأن سوق الانتقالات الشتوية

زرقان يُوضّح بِشأن سوق الانتقالات الشتوية

رونالدو احتياطيا أمام سويسرا!

رونالدو احتياطيا أمام سويسرا!

منتخب المغرب في ربع نهائي المونديال

منتخب المغرب في ربع نهائي المونديال

سعر لا يُصدَّق لِتذاكر مباراة فرنسا وإنجلترا

سعر لا يُصدَّق لِتذاكر مباراة فرنسا وإنجلترا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • لحسن مبارك

    سهو، هل تعتقد ذلك؟ هؤلاء قد يكونون غنيمة حرب كذلك على غرار اللغة الفرنسية كما يعتقد البعض

    0
  • علال

    .........وما الحب الا للحبيب الاولي

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد