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رياضة

فرانك دوما يغادر وفاق سطيف

عمر سلامي
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فرانك دوما يغادر وفاق سطيف
أرشيف
فرانك دوما

أعلنت إدارة وفاق سطيف رسميا مغادرة المدرب الفرنسي فرانك دوما للفريق مباشرة بعد مباراة اتحاد خنشلة.

وأكدت إدارة الوفاق أنه سيتم تعيين الطاقم الفني الجديد في وقت لاحق.

وتأسفت الإدارة في بيانها على رحيل دوما وقالت: “إدارة وفاق سطيف تتأسف على رحيل فرانك دوما، وتحترم قراره وتشكره على روح المسؤولية خلال فترة بقائه مع الفريق، والخدمات التي قدمها لكل المجموعة”.

واستهل وفاق سطيف مرحلة الإياب، بفوز ثمين على حساب الضيف اتحاد خنشلة بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث.

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