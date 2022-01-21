أخبار الكان

فرانك كيسي أفضل لاعب بالمباراة في أمم إفريقيا

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية النجم فرانك كيسي أفضل لاعب في مباراة كوت ديفوار ضد الجزائر التي انتهت بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بنيهما على ملعب “جابوما”، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

جاء الهدف الأول عن طريق اللاعب فرانك كيسي في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف إبراهيم سنجاري ثاني الأهداف في الدقيقة 39، قبل أن يضيف نيكولاس بيبي الثالث، بالمباراة المقامة حالياً بكأس أمم أفريقيا.بينما قلص الفارق اللاعب سفيان دبكة في الدقيقة 74 من عمر اللقاء حيث سعى محاربو الصحراء الى العودة الى اللقاء الا أن محاولاتهم باءت بالفشل. وضرب منتخب كوت ديفوار موعداً مع الفراعنة في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام يوم الأربعاء المقبل.

الكان يجمع حكيمي وصلاح

نشر المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان، صورة تجمعه بالمصري محمد صلاح نجم ليفربول. وعلق حكيمي على صورته مع محمد صلاح، بصورة التاج إشارة إلى لقب نجم ليفربول “الملك المصري”. وجاءت هذه الصورة على هامش تواجد مصر والمغرب في نفس فندق الإقامة، قبل مباراة الفراعنة ضد السودان التي أقيمت الأربعاء، بالعاصمة الكاميرونية ياوندي. وفاز منتخب مصر على السودان، بهدف دون رد، سجله محمد عبد المنعم في ختام المجموعة الرابعة، ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في الكاميرون. وتأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي البطولة ويلعب مع متصدر المجموعة الخامسة، كما صعد منتخب المغرب لنفس المرحلة ويواجه مالاوي.

وكان منتخب مصر قد واجه المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية نسخة 2017، وفاز الفراعنة بهدف محمود عبد المنعم “كهربا”، وهو آخر لقاء رسمي جمعهما.

زلزال الكان يضرب غانا.. ورئيس الاتحاد يرفض ضغوط الرحيل

لازالت صدمة الخروج المبكر لمنتخب غانا من كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون حديث الساعة في الأوساط الغانية. وفشل البلاك ستارز في تحقيق أي فوز، ليودع لمنتخب غانا كأس الأمم الأفريقية من دور المجموعات برصيد نقطة واحدة. واستدعت وزارة الرياضة الغانية، مسؤولي اتحاد الكرة للتعرف على أسباب ما حدث في الكاميرون، وخروج منتخب البلاك ستارز مبكرا.

وأعلن الصربي ميلوفان راجيفاتش المدير الفني لغانا، رفضه لفكرة الاستقالة، وذلك في مؤتمر صحفي، مؤكدا أن الهدف الذي يسعى لتحقيقه التأهل إلى كأس العالم 2022. من جانبه، أكد كورت أوراكو رئيس الاتحاد الغاني لكرة القدم، عبر وسائل إعلام محلية، رفضه التام لتقديم استقالته من منصبه.

وقال أوراكو: “الاستقالة ليست موضوع يجب مناقشته وحان الوقت لمناقشة أسباب تعطل الكرة الغانية مع الدولة، سبق أن ودعنا مبكرا في نسخة 2006 ولم نطالب برحيل مسؤولي اتحاد الكرة”. وأضاف: “أعلم مدى غضب الجماهير من أداء المنتخب الغاني ولكن رحيلنا لن يكون حلا والاستقالة ليست هي الشيء الصحيح، وعلينا أن نبدأ طريق الإصلاح”. وأوضح كورت أوراكو، أن المنتخب الغاني استقدم أفضل العناصر ولكن هناك بالطبع أسباب يجب دراستها بخصوص خروج البلاك ستارز مبكرا من كأس الأمم الأفريقية. وغادر منتخب غانا، مرحلة المجموعات لأول مرة منذ 15 عامًا، وبالتحديد منذ نسخة 2006 التي أقيمت في مصر.

وودع البلاك ستارز وقتها، بعد أن وقع في مجموعة نارية ضمت نيجيريا والسنغال، وخسر أمامهما، وفاز على زيمبابوي فقط. وودع منتخب غانا، مرحلة المجموعات في أمم أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخ البلاك ستارز، بعدما خرج من الدور الأول لنسختي 1980 و1984. وخرج البلاك ستارز أيضًا من نسخة 1998 في بوركينا فاسو من دور المجموعات، وكذلك في نسخة 2006.

محمد فاخر: خليلوزيتش لم يكن موفقا أمام الغابون

دعا محمد فاخر، أكثر المدربين المغاربة تتويجا بالبطولات محليا، وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب، إلى العودة للتشكيل الرسمي الذي اعتمد عليه في تصفيات المونديال، لما لمسه من تواضع في المستوى الفني للأسود في مواجهة الغابون (2ـ2) بختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وقال محمد فاخر في تصريحات إذاعية: “ما حدث أمام الغابون كان إشارة إلى العودة السريعة للتشكيل الرسمي والثابت الذي يبعث نسبيا على الاطمئنان، التغييرات لم تكن جيدة، وقد مست توازن الدفاع وبالتالي أثرت على الفريق ككل”. وواصل: “يقولون إن النتائج هي صديقة المدربين وقد يكون وحيد خليلوزيتش محظوظا كونه تصدر المجموعة، ولم يغادر ياوندي وكان الأمر سيصبح كارثيا لو حدث ذلك، لكن كما يقال: (ليس كل مرة تسلم الجرة)، فقد أثبتت مباراة الغابون أنه أخطأ في قراءة المنافس والأسماء التي راهن عليها لم تكن موفقة”.

وزاد محمد فاخر: “في مثل هذا النوع من البطولات يكون من المفيد أن تلعب بنفس التشكيل كي تعثر على الإيقاع اللازم والمطلوب، لم يخض منتخب المغرب قبل الكان أي مباراة ودية لذلك حضور نفس التشكيل أمر مفيد، لكي تتضاعف فرص الانسجام بين المجموعة، ويرتفع الرتم، مرة أخرى أؤكد أنه أمام الغابون لم يكن موفقا في اختياراته”.

نادر السيد: يجب احترام فكر كيروش

قال نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر السابق، إنه يجب احترام فكر المدرب البرتغالي كارلوس كيروش. وتعرض كيروش مدرب الفراعنة، لكثير من الانتقادات بعد خسارة مصر أمام نيجيريا في أمم أفريقيا، قبل تصحيح الأمور بالفوز على غينيا بيساو والسودان. وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج التاسعة كان “بعض الجماهير المصرية تعجلت في الحكم على كيروش، وهناك من طالب بإقالة المدرب مع بداية أمم أفريقيا”.

وتابع “كيروش لديه فكر ووجهة نظر وطريقة عمل، وهو يوظف إمكانيات اللاعبين حسب رؤيته. الجماهير المصرية غير معتادة على التغيير الكامل لمراكز اللاعبين”. ونوه “يمكن أن نتفق أو نختلف مع المدرب، لكن يجب احترم فكر المدير الفني”. وزاد “منتخب الجزائر لم يحترم خصومه، اللاعبون يؤدون بعصبية زائدة، كما أن المدرب جمال بلماضي مرر للاعبيه، تشنجه المتواصل، مما أثر على الأداء”.

الاتحاد التونسي يوضح مهمة طبيب القلب مع المنتخب

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم مساء بيانا أوضح من خلاله مهمة الطبيب المختص في القلب والشرايين، الذين تم إلحاقه ببعثة المنتخب التي تنافس في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون.

البيان الذي نشر عبر صفحة الاتحاد على موقع الفيسبوك، أشار إلى أن الطبيب سيكون إلى جانب لاعبي منتخب تونس الذين أصيبوا بكورونا.

وجاء في بيان الاتحاد التونسي: “يلتحق بعد قليل الدكتور عبد الله المحظاوي، المختص في القلب و الشرايين بالوفد التونسي في الكاميرون، مصطحبا معه كل المعدات و الآلات الطبية المحمولة” portables” الضرورية لأجل إخضاع اللاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا إلى كل الاختبارات الأساسية، وإجراء الكشوفات اللازمة على عين المكان دون التنقل مسافات طويلة للقيام بالفحوصات الضرورية التي تثبت سلامتهم، وعدم حصول أية مضاعفات صحية، مما يسمح لهم بالاستئناف المباشر للنشاط بعد سلبية تحاليل الفيروس”.

وتجدر الإشارة ان اللاعب محمد دراجر وبعد ان شفي من فيروس كورونا اضطر إلى التحول من ليمبي إلى دوالا للقيام بالفحوصات اللازمة على مستوى القلب قبل ان يستأنف نشاطه مع المجموعة.

مدرب السودان: حرمنا صلاح من نقطة قوته.. ونبني جيلا جديدا

أكد برهان تية، مدرب منتخب السودان، أن مواجهة مصر كانت صعبة على المنتخبين، وأن فريقه لم ينجح في استغلال نقاط ضعف الفراعنة، معددا فائدة مشاركة صقور الجديان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون. وقال مدرب المنتخب السوداني، عقب نهاية المباراة، إن المباراة كانت صعبة على المنتخبين، وكانت حظوظهم حاضرة حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وأشار برهان إلى أنه درس منافسه المصري جيدا، وقاموا بتحليل مكامن الخطورة والضعف فيه، وعملوا على الاستفادة من ذلك، مؤكدا أن هدف المباراة جاء باستفادة الخصم من ضربة ثابتة لم تكن التغطية والرقابة فيها بالوضع المطلوب. وأضاف “وضعنا التكتيك المناسب للحد من خطورة محمد صلاح، بحرمانه من الاستفادة من المساحات والضغط عليه بالرقابة”. وتحدث برهان تية عن مشاركة منتخب السودان في النسخة من بطولة كأس الأمم الإفريقية وقال إنها “أثمرت عن وضع لبنة أساسية لمنتخب شاب قادم بقوة في مقبل السنوات ليعيد السودان إلى الريادة، الأمر الذي يتطلب المزيد من الاهتمام به”. وأتم برهان أن مواجهتي نيجيريا ومصر خسرهما بالأخطاء الفردية، وأشاد بلاعبيه الذي قدموا مستوى طيبا، متمنيا التوفيق في قادم المنافسات.

أحمد حجازي: كان 2021 مليئة بالمفاجآت

أكد احمد حجازي مدافع المنتخب المصري أن فريقه حقق فوزًا مهمًا علي نظيره السوداني في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا 2021. وقال حجازي في تصريحات إعلامية عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في المباراة إن الأهم هو تحقيق الخطوة الأولي بالتأهل للأدوار الإقصائية رفقة نيجيريا عن المجموعة. وأضاف حجازي “نحصل علي الثقة مع كل فوز والأداء يتحسن مع كل مباراة.. البطولة مليئة بالمفاجآت”.

وأوضح “دائما المنتخب المصري يدخل بطولة أفريقيا بهدف الفوز باللقب ونسعي دائمًا للانتصارات في كل مباراة”. وتابع “الأن نغلق ملف دور المجموعات ونركز في دور الــ16 وننتظر الطرف الثاني لمباراتنا”. ويسعى منتخب مصر لتعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا باللقب القاري، الذي توج به 7 مرات.

تريزيغيه: جئنا إلى الكاميرون لحصد لقب أمم أفريقيا

أكد محمود حسن تريزيغيه، لاعب منتخب مصر، أن مستوى الفراعنة سيتطور خلال المباريات المقبلة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال تريزيغيه في تصريحات متلفزة “احترمنا منتخب السودان، لأنه خصم قوي. الفوز كان أهم من الأداء”. وأشار إلى أن المنتخب الوطني حقق هدفه الأول بالتأهل إلى ثمن نهائي البطولة القارية”. وشدد لاعب أستون فيلا “جئنا إلى هنا من أجل حصد لقب أمم أفريقيا وإسعاد المصريين، هذا هو هدف منتخب مصر”. وأتم “نفكر في كل مباراة على حدة، ومع توالي المواجهات، سيظهر الفريق بمستوى أفضل”. وحسم الفراعنة بقيادة المدرب كارلوس كيروش وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط، وسيواجه متصدر المجموعة الخامسة.

بوتسوانا وناميبيا يخططان لاستضافة مشتركة لـ “كان 2027”

تسعى دولة باتسوانا إلى استضافة كأس أمم أفريقيا عام 2027، بالاشتراك مع ناميبيا لتقديم ملف مشتركة لاستضافة الكان على أرضهما وأرسلت طلبا رسميا في انتظار الرد من ناميبيا.

وكشفت صحيفة “صن” النامبية، أن أودرين ماثى المدير التنفيذى فى وزارة الرياضة والشباب والخدمة الوطنية، أكد في تصريحات لها أن بوتسوانا قد اتصلت بناميبيا باقتراح للمشاركة فى استضافة كأس الأمم الأفريقية 2027. وأضاف وزير الرياضة في ناميبيا: “إن البلدين سيطرحان عرضًا مشتركًا فقط بعد مراجعة البنية التحتية، وبعد ذلك يجب تمرير هذا إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه”. وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “الكاف”، أعلن موافقة كوت ديفوار على استضافة نسخة 2023 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بدلاً من نسخة 2021 التي ستقام فى الكاميرون.

وذكر الموقع الرسمى للأتحاد الأفريقى لكرة القدم “الكاف”، أن رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا استقبل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى، حيث استغل الأخير اللقاء لاستعراض أسباب رغبته في منح كوت ديفوار شرف تنظيم نسخة 2023 من بطولة كأس الامم الافريقية. وأضاف أن الاجتماع انتهى بموافقة الرئيس الايفواري على تنظيم بلاده لنسخة 2023 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتنازل رسمياً عن تنظيم نسخة 2021 من المسابقة للكاميرون. وفي خطاب الموافقة، عبر باولين دانهو وزير الرياضة الإيفواري عن الدعم الكامل لحكومة وشعب كوت ديفوار للكاميرون بإسم الأخوة الأفريقية.

أرتيتا: لا نعرف سبب عودة أوباميانغ من أمم أفريقيا

تحدث الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، عن عودة الجابوني بيير إيميريك أوباميانغمن كأس الأمم الأفريقية، وإمكانية لعبه مجددًا مع الجانرز.

وقال أرتيتا، في مؤتمر صحفي، “أوباميانج في لندن ويخضع الآن لبعض الاختبارات”. وتابع “لم نحصل على أي توضيح من منتخب الجابون حول أسباب عودة أوباميانغمن أمم أفريقيا”. وأضاف “من الواضح أن من واجبنا التأكد أن اللاعب آمن طبيًا. إنه في حالة جيدة حتى الآن، كل ما حدث مع اللاعب من قبل لا يمثل مشكلة على الإطلاق”. وتابع “لقد أصيب أوباميانغبفيروس كورونا، ثم قرر منتخب الجابون إعادته إلى هنا.. هذا الوضع الذي نعيشه”. وأتم “إمكانية لعب أوباميانغمجددًا على مع آرسنال؟ دعنا نتعامل مع الوضع خطوة بخطوة ونجري الفحوصات الصحيحة، ونتأكد أن صحة اللاعب في أفضل حالة ممكنة. ثم نرى ما سيحدث”

بكاري أنجاي يجري جراحة ناجحة في تونس

أجرى بكاري أنجاي، مدافع المنتخب الموريتاني، عملية جراحية بركبته في تونس، بعد الإصابة التي لحقت به قبل نهائيات أمم افريقيا الجارية حاليا بالكاميرون. وأكد عضو اللجنة الإعلامية للاتحاد الموريتاني لكرة القدم، أن اللاعب أجرى العملية بنجاح على نفقة الاتحاد الموريتاني لكرة القدم.

وانضم بكاري انجاي مدافع اس رودس اليوناني، إلى قائمة المرابطون الأولية التي ضمت 30 لاعبا والتي أجرت معسكرا في الإمارات قبل نهائيات البطولة، لكنه تعرض للإصابة في المعسكر، ليخرج من القائمة النهائية التي اقتصرت على 28 لاعبا. وكان بكاري قد شكل في السنوات الأخيرة عنصرا مهما في دفاع المنتخب الموريتاني خلال السنوات الأخيرة وخاض معه مباريات دولية. وشارك بكاري مع المرابطون في استحقاقات قارية، من بينها تصفيات كأس أمم إفريقيا الحالية وساهم في تأهل منتخب بلاده إلى البطولة للمرة الثانية.

جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 2022 الدور 16ذ

الأحد 23 جانفي 2022،

بوركينا فاسو – الغابون

نيجيريا – تونس

الإثنين 24 جانفي 2022،

غينيا – غامبيا

الكاميرون – جزر القمر

الثلاثاء 25 جانفي 2022،

السنغال – الرأس الأخضر

المغرب – مالاوي

الأربعاء 26 جانفي 2022،

كوت ديفوار – مصر

مالي – غينيا الاستوائية