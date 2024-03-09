فراولة المغرب تتسبب في التهاب الكبد الفيروسي .. اتحاد الأغذية الأوروبي يحذّر

حذّر الاتحاد الأوروبي للأغذية والأعلاف (RASFF) من فراولة المغرب التي أكد على أنها مضرة بالصحة لاحتوائها على فيروس التهاب الكبد من النوع أ.

وبحسب ما تداولت تقارير إخبارية فقد أصدر اتحاد الأغذية الأوروبي تنبيها إلى وجود فيروس التهاب الكبد الوبائي (A) في الفراولة القادمة من المغرب والذي تم اكتشافه عند نقطة دخول إلى إسبانيا.

ولفتت مصادر من داخل البلاد إلى أن الفراولة المغربية تسقى بمياه الصرف الصحي، لذلك تشكل تهديدا على الصحة، وهي الشائعة التي حاول ذباب المخزن إلصاقها بالجزائر من خلال الترويج لري التمور بمياه المجاري، واحتوائها على مواد مسرطنة.

وأضاف الاتحاد في بيانه التحذيري أن تصنيف المخاطر يتجاوز الحد الأقصى المسموح به، مصنفا وضعية الشحنة المغربية بالخطيرة.

وأبدت جمعية مزارعي فلنسيا (AVA-ASAJA) قلقها وطالبت بـ«إجراءات عاجلة» من الحكومة المركزية والاتحاد الأوروبي، وبعثت المنظمة برسالة إلى وزير الفلاحة الإسباني، لويس بلاناس، تدعوه إلى «طلب توضيحات عاجلة من الحكومة المغربية وتحديد التدابير التي يعتزم اتخاذها لمنع حدوث هذا النوع من الحالات مرة أخرى».

وحثت الجمعية على إبلاغ السلطات المختصة في الاتحاد الأوروبي بأن جميع الفراولة التي تأتي من المغرب تخضع لفحص صحي شامل، وإذا تم الكشف عن المزيد من التنبيهات الصحية في الفواكه والخضروات الأخرى من مناطق أخرى، فسيتم توسيع نطاق الرقابة عليها».

وأضافت، في بيان، أنها تحقق في تفشي عدوى التهاب الكبد الوبائي «أ» في الولايات المتحدة وكندا، والذي يبدو أنه مرتبط بالفراولة العضوية الطازجة.

في ذات السياق كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” عن خلو الفراولة المغربية المصدرة من المغرب من “فيروس التهاب الكبد A” و”فيروس Novovirus”، وذلك بعد توصله بنتائج التحاليل المخبرية في الموضوع، حسب صحف محلية.

وظلت الفراولة المغربية محط شبهات السلامة لدى أوروبا، فقد سبق أن كشفت بيانات صادرة عن نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف «RASFF»، منتصف فيفري الماضي، عن وجود فيروس (نوروفيروس GII) في فراولة مغربية موجهة إلى الأسواق الهولندية.

ووفقا لملف RASFF رقم 2024.1047، فقد تم اكتشاف فيروس نوروفيروس في الفراولة المغربية خلال مراقبة الحدود المغربية الإسبانية، دون حجز الشحنة، بحيث تم السماح بإكمال الوجهة إلى هولندا.

وانتشرت رسائل على موقع فيسبوك ومنصة X تحذر من وجود النوروفيروس في الفراولة القادمة من المغرب، وتفيد بأنها وصلت بالفعل إلى المستهلكين، وتم تلقي تنبيه صحي بشأن وجود النوروفيروس في الفراولة القادمة من المغرب مع احتمال وجود خطر جسيم على الصحة.