فراولة المغرب تتسبب في التهاب الكبد الفيروسي .. اتحاد الأغذية الأوروبي يحذّر
حذّر الاتحاد الأوروبي للأغذية والأعلاف (RASFF) من فراولة المغرب التي أكد على أنها مضرة بالصحة لاحتوائها على فيروس التهاب الكبد من النوع أ.
وبحسب ما تداولت تقارير إخبارية فقد أصدر اتحاد الأغذية الأوروبي تنبيها إلى وجود فيروس التهاب الكبد الوبائي (A) في الفراولة القادمة من المغرب والذي تم اكتشافه عند نقطة دخول إلى إسبانيا.
الفراولة المغربية تسبب أمراض خطيرة والاتحاد الأوروبي يمنع دخولها https://t.co/2vOmWBBZIL#المغرب #فراولة #الاتحاد_الاوروبي #مراكش #اسبانيا
— الجزائراليوم Aljazairalyoum (@aljazairalyoum) March 8, 2024
ولفتت مصادر من داخل البلاد إلى أن الفراولة المغربية تسقى بمياه الصرف الصحي، لذلك تشكل تهديدا على الصحة، وهي الشائعة التي حاول ذباب المخزن إلصاقها بالجزائر من خلال الترويج لري التمور بمياه المجاري، واحتوائها على مواد مسرطنة.
تتواصل فضائح حكومة آخنوش … هاته المرة من إسبانيا توقف استيراد فراولة من المغرب و السبب مسقية بواد الحار … مياه المجاري pic.twitter.com/QHuptV8g3t
— حميد المهداوي🇲🇦 (@hamid1259) March 7, 2024
وأضاف الاتحاد في بيانه التحذيري أن تصنيف المخاطر يتجاوز الحد الأقصى المسموح به، مصنفا وضعية الشحنة المغربية بالخطيرة.
نتيجة لسقي محاصيلهم بمياه المجاري…. فضيحة اخرى، اكتشاف شحنة فراولة مروكية #المغرب ملوثة بفيروس الالتهاب الكبدي في اسبانيا…: اغلاق ثغرة كركرات وتوقف عن استيراد الخضروات المروكية اصبح ضرورة صحية ل #موريتانيا https://t.co/hAJaO9i1zd pic.twitter.com/0t7Th7hrdE
— DZ (@MouloudiaDZ3) March 7, 2024
وأبدت جمعية مزارعي فلنسيا (AVA-ASAJA) قلقها وطالبت بـ«إجراءات عاجلة» من الحكومة المركزية والاتحاد الأوروبي، وبعثت المنظمة برسالة إلى وزير الفلاحة الإسباني، لويس بلاناس، تدعوه إلى «طلب توضيحات عاجلة من الحكومة المغربية وتحديد التدابير التي يعتزم اتخاذها لمنع حدوث هذا النوع من الحالات مرة أخرى».
وحثت الجمعية على إبلاغ السلطات المختصة في الاتحاد الأوروبي بأن جميع الفراولة التي تأتي من المغرب تخضع لفحص صحي شامل، وإذا تم الكشف عن المزيد من التنبيهات الصحية في الفواكه والخضروات الأخرى من مناطق أخرى، فسيتم توسيع نطاق الرقابة عليها».
وأضافت، في بيان، أنها تحقق في تفشي عدوى التهاب الكبد الوبائي «أ» في الولايات المتحدة وكندا، والذي يبدو أنه مرتبط بالفراولة العضوية الطازجة.
تحدث التلفزيون الأسباني عن فراولة مغربية مصدرة إلى إسبانيا تحتوي على فيروس إلتهاب الكبد الوبائي (أ) إثر ريها بمياه الصرف الصحي وهذا ما جعل نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف الحيوانية الأوروبي يصدر تحذيرا من هذه الفاكهة!
كل فواكه وخضر #المغرب تُسقى بمياه الصرف الصحي!#Maroc pic.twitter.com/xNc7M14QD7
— 🇩🇿 أوراس54 (@aures_54) March 8, 2024
في ذات السياق كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” عن خلو الفراولة المغربية المصدرة من المغرب من “فيروس التهاب الكبد A” و”فيروس Novovirus”، وذلك بعد توصله بنتائج التحاليل المخبرية في الموضوع، حسب صحف محلية.
وظلت الفراولة المغربية محط شبهات السلامة لدى أوروبا، فقد سبق أن كشفت بيانات صادرة عن نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف «RASFF»، منتصف فيفري الماضي، عن وجود فيروس (نوروفيروس GII) في فراولة مغربية موجهة إلى الأسواق الهولندية.
ووفقا لملف RASFF رقم 2024.1047، فقد تم اكتشاف فيروس نوروفيروس في الفراولة المغربية خلال مراقبة الحدود المغربية الإسبانية، دون حجز الشحنة، بحيث تم السماح بإكمال الوجهة إلى هولندا.
وانتشرت رسائل على موقع فيسبوك ومنصة X تحذر من وجود النوروفيروس في الفراولة القادمة من المغرب، وتفيد بأنها وصلت بالفعل إلى المستهلكين، وتم تلقي تنبيه صحي بشأن وجود النوروفيروس في الفراولة القادمة من المغرب مع احتمال وجود خطر جسيم على الصحة.