فرحات: أنا سعيد.. وأتمنى تقديم موسم رائع

زين الدين فرحات يرسّم انتقاله لموسمين إلى "الانيا سبور" التركي

رسّم الدولي الجزائري، زين الدين فرحات انضمامه إلى نادي “ألانيا سبور” التركي، لمدة موسمين، وهذا في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق نيم الفرنسي.

وقال النادي التركي في بيان رسمي عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “انضم فرحات لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي أولمبيك نيم”.

ومباشرة بعد الإعلان عن التحاقه بالفريق، أعرب الدولي الجزائري عن سعادته بالانتقال إلى ناديه الجديد “ألانيا سبور”، قائلا: “أنا جد سعيد بوجودي هنا.. أشكر الرئيس وكل من ساعدني في عملية الانتقال، وأتمنى تقديم موسم رائع”.

من جهته، أكد النادي على لسان رئيسه حسن جاويش أوغلو “الأمر ليس سهلا في سوق الانتقالات، نحن نحاول الحصول على اللاعبين الذين نريدهم، ولقد وقعنا اليوم عقدا مع اللاعب الجزائري فرحات ونتمنى له كل التوفيق”. مضيفا “فرحات لاعب رائع، ونعتقد أنه سيساعدنا على تحسين مستوى الفريق”.

وسيكون نادي “ألانيا سبور” التركي، الذي ينشط في بطولة الدرجة الأولى التركية، ثالث محطة احترافية يخوضها المهاجم السابق لاتحاد العاصمة في مشواره الاحترافي في أوروبا لحد الآن، والذي بدأه من بوابة نادي لوهافر ثم بعده نادي نيم في الدوري الفرنسي.

وكان بإمكان صاحب الـ29 عاما البقاء في الدوري الفرنسي باعتباره لاعبا حرا، وكذا عديد العروض التي وصلته، على غرار نانت ولوريان، لكنه فضل الرحيل وإعادة بعث مشواره الاحترافي من جديد بوابة الدوري التركي.