-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

فرحات خارج اهتمامات مارسيليا وستراسبورغ في أحسن رواق

سليم.ع
  • 135
  • 0
فرحات خارج اهتمامات مارسيليا وستراسبورغ في أحسن رواق

قبل أقل من أسبوعين على نهاية فترة الميركاتو الصيفي، لم تحسم بعد وجهة الدولي الجزائري زين الدين فرحات، الذي لا يزال ينتظر في عرض أفصل من الذي قدمه نادي ستراسبورغ.

وحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن فرحات عرض على أولمبيك مارسيليا، إلا أن رئيس النادي بابلو لونغوريا، لم يبدي رغبته في ضم اللاعب.

ورغم الأخبار التي راجت في الفترة الأخيرة، عن اهتمامات عدة أندية بضم مهاجم نادي نيم إلى صفوفها، ومن بينها نادي ليل، إلا أن تقارير صحفية فرنسية، أكدت أن الوحيد الذي يتواجد في مفاوضات جدية، للظفر بخدمات الدولي الجزائري هو نادي ستراسبورغ.

وأكدت ذات التقارير أن نادي ستراسبورغ يتواجد في أحسن رواق لحسم الصفة، في وقت لا يزال فيه المهاجم فرحات ينتظر في عرض أفضل.

مقالات ذات صلة
وفاق سطيف لا يُريد رمي المنشفة

وفاق سطيف لا يُريد رمي المنشفة

لاعب أمريكي صاعد يهدد مكانة بن سبعيني في غلادباخ الألماني

لاعب أمريكي صاعد يهدد مكانة بن سبعيني في غلادباخ الألماني

بلماضي يتحدّث عن كأسَي إفريقيا والعالم

بلماضي يتحدّث عن كأسَي إفريقيا والعالم

المُقابلات المُحتملة للجزائر في الأدوار الإقصائية لـ “كان” 2022

المُقابلات المُحتملة للجزائر في الأدوار الإقصائية لـ “كان” 2022

هكذا ردّت إدارة لاتسيو على عرض انتداب فارس

هكذا ردّت إدارة لاتسيو على عرض انتداب فارس

الانتقادات تطال زروقي ومدربه يحضره لقمة أجاكس

الانتقادات تطال زروقي ومدربه يحضره لقمة أجاكس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد