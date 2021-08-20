فرحات خارج اهتمامات مارسيليا وستراسبورغ في أحسن رواق

قبل أقل من أسبوعين على نهاية فترة الميركاتو الصيفي، لم تحسم بعد وجهة الدولي الجزائري زين الدين فرحات، الذي لا يزال ينتظر في عرض أفصل من الذي قدمه نادي ستراسبورغ.

وحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن فرحات عرض على أولمبيك مارسيليا، إلا أن رئيس النادي بابلو لونغوريا، لم يبدي رغبته في ضم اللاعب.

ورغم الأخبار التي راجت في الفترة الأخيرة، عن اهتمامات عدة أندية بضم مهاجم نادي نيم إلى صفوفها، ومن بينها نادي ليل، إلا أن تقارير صحفية فرنسية، أكدت أن الوحيد الذي يتواجد في مفاوضات جدية، للظفر بخدمات الدولي الجزائري هو نادي ستراسبورغ.

وأكدت ذات التقارير أن نادي ستراسبورغ يتواجد في أحسن رواق لحسم الصفة، في وقت لا يزال فيه المهاجم فرحات ينتظر في عرض أفضل.