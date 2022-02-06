فرحات في وضع صعب بعد خلافاته مع إدارة نيم

وكيل أعماله يسعى لتوقيع عقد مبدئي مع سيلتيك غلاسكو

أخفقت كل محاولات الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، لمغادرة نادي نيم وبطولة الدرجة الثانية الفرنسية، بعدما تعثرت تقريبا كل المفاوضات مع أندية الليغ1 وعدد من الأندية من بطولات أوروبية أخرى، لأسباب مرتبطة بالجانب المادي للعقد.

وأصبح فرحات مهددا بموسم أبيض مع اقتراب انتهاء فترة التحويلات الشتوية في أغلب الدوريات الأوروبية، ولا يوجد أمامه خيارات كبيرة إلا مراجعة حساباته عبر توطيد علاقته مع مسيري نادي نيم، التي استاءت كثيرا في الفترة الأخير بسبب سلوكات زين الدين فرحات الذي وصل به الأمر إلى حد الإضراب عن التدريبات، كوسيلة للضغط على الإدارة لتسهيل رحيله إلى وجهة جديدة .

وكشفت مصادر إعلامية فرنسية أن أحد وكلاء اللاعبين هو من دفع زين الدين فرحات إلى التصرف على هذا النحو، من أجل إحراج الإدارة والتنازل على حقوقها المالية مقابل الانتقال إلى فريق جديد.

وحسب ذات المصادر، فإن الجناح الطائر الأسبق لاتحاد العاصمة، كان على أعتاب الانضمام إلى نادي سيلتيك غلازكو الأسكتلندي، لكن الصفقة تعثرت في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الشتوي، بعد جولات عديدة من المفاوضات ما بين الأطراف الفاعلة وكيل أعمال اللاعب والفريقين في شهر جانفي الماضي .

في سياق متصل، أشارت بعض المصادر إلى أن وكيل أعمال اللاعب يبحث عن اتفاق مع إدارة السيلتيك من أجل التوقيع على عقد مبدئي، لتسهيل تحويل فرحات في الميركاتو الصيفي، بعد أن يصبح حرا من أي ارتباط قانوني تجاه نادي نيم، علما أن عقده مع الفريق الفرنسي ينتهي في جوان القادم.