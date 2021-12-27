فرحات قد يُزامل بودبوز

يُريد مسؤولو نادي سانت إيتيان الفرنسي انتداب اللاعب الدولي الجزائري السابق زين الدين فرحات، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأدرجت إدارة نادي سانت إيتيان اسم فرحات ضمن قائمة اللاعبين الذين ترغب في جلبهم، عند رفع ستار سوق التحويلات لِشهر جانفي المقبل. كما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير نشرته بِهذا الشأن، الإثنين.

ويرتبط متوسط الميدان زين الدين فرحات (28 سنة) مع نادي نيم الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

واكتفى زين الدين فرحات بِالمشاركة في 4 مقابلات فقط أساسيا، من أصل 19 مواجهة خاضها فريقه نيم في بطولة القسم الثاني الفرنسي للموسم الحالي.

وبِخصوص فريق سانت إيتيان الفرنسي، فهو يتذيّل لائحة ترتيب بطولة فرنسا للقسم الأوّل، بعد نهاية مرحلة الذهاب. كما يضمّ في صفوفه اللاعب الدولي الجزائري السابق ومتوسط الميدان الهجومي رياض بودبوز، بِعقدٍ بدأت مدّته في صيف 2019 وتنقضي في الـ 30 من جوان المقبل.