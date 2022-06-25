فرحات قريب جدا من العودة إلى “الليغ 1” من بوابة نادي لوريان

رفض عرضا من نادي سانت إتيان

تقترب وضعية الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، من الانفراج، بعد دخول نادي لوريان الفرنسي في اتصالات جادة معه، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

أفادت مصادر إعلامية، بأن فرحات قريب من الالتحاق بصفوف نادي لوريان من بطولة الدرجة الأولى الفرنسية، حيث خطى خطوات عملاقة نحو الاتفاق معه على توقيع العقد في شكل صفقة انتقال حرة، علما أن عقد اللاعب مع فريقه نيم ينتهي بشكل نهائي يوم 30 جوان الجاري، ما يعني أنه لن يكون هناك أي مانع لانتقاله إلى ناد جديد. على عكس التجربة القاسية التي عانى منها زين الدين فرحات الموسم الماضي، لما عرقلت إدارة نيم تحويله إلى نادي سترازبوغ بسبب مطالبها المالية لتي أدت إلى نفور جميع الفرق من التعاقد معه.

من جهة ثانية، أشارت مصادر أخرى إلى رفض زين الدين فرحات لعرض من نادي سانت إتيان لسببين وجيهين، الأول أن هذا النادي قدم عرضا لا يتجاوز ال100 ألف أورو كراتب شهري، وهو راتب ضئيل مع ما يترقبه لاعب اتحاد العاصمة سابقا. وأما السبب الثاني فهو مرتبط بتطلعات اللاعب الذي يريد اللعب الموسم المقبل في بطولة الدرجة الأولى، الليغ1، وليس في بطولة الدرجة الثانية، مع العلم أن سانت إتيان سقط هذا الموسم إلى الليغ2.