“فرحات لاعب مناسب لأولمبيك مرسيليا”

نجم سابق لمرسيليا يشيد بلاعب الخضر

زكى الدولي السنغالي، مامادو نيانغ، اللاعب السابق لأولمبيك مرسيليا بين 2005 و2010، لاعب المنتخب الوطني، زين الدين فرحات، من أجل الانضمام إلى صفوف نادي عاصمة الجنوب الفرنسي، قبل أربعة أسابيع عن غلق فترة التحويلات الصيفية.

وقال”نيانغ”: “إن زين الدين فرحات يتوفر على جميع الشروط للعب في أولمبيك مرسيليا.” البطولة الفرنسية تضم لاعبين مميزين، بلدنا يتوفر على أفضل اللاعبين الشباب بحيث لدينا أفضل تكوين في فرنسا، والأندية تذهب غالبا إلى الخارج من أجل جلب اللاعبين في الوقت الذي يوجد لاعبين في المستوى في بطولتنا وفرحات بين هؤلاء اللاعبين “.

وأضاف: “زين الدين فرحات برهن على إمكانياته سواء كان ذلك في الدرجة الثانية عندما أنهى الموسم كأفضل ممر حاسم محطما رقما قياسيا، وواصل على نفس النهج في بطولة الليغ1 بحيث أنهى الموسم الماضي بشعرة تمريرات حاسمة،إن ذلك ليس بالهين في بطولتنا”.

واعتبر مامادو نيانغ أن مواصفات زين الدين فرحات هي الأنسب بالنسبة لأولمبيك مرسيليا الذي يبحث عن لاعبين مهاريين للعب الأدوار الأولى في بطولة الموسم القادم.

وقال: “في فريق مثل أولمبيك مرسيليا الذي يريد اللعب على كل الجبهات، هو في حاجة إلى تعداد قوي يناسب تطلعات النادي، فرحات يمكنه جلب إضافة كبيرة للفريق باستطاعته اللعب في ثلاثة مناصب مختلفة، هو ذكي في اللعب، ولديه مهارات فردية عالية، إضافة إلى ذلك لديه خاصية التمرير”. مضيفا: “هو لاعب يعرف جيدا البطولة الفرنسية، بالنسب لي، هو لاعب مهم لأولمبيك مرسيليا”.

ل. ط