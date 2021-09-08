يمرّ اللاعب الدولي الجزائري زين الدين فرحات متوسط ميدان فريق نيم الفرنسي، بِمرحلة نفسية عصيبة.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قد استغنى عن زين الدين فرحات، ولم يجلبه لِمُواجهتَي “الخضر” أمام جيبوتي وبوركينا فاسو.

وقال التقني باسكال بلانك مدرب فريق نيم إن لاعبه فرحات مُحبَط، بِسبب رغبته هذه الصّائفة في تغيير الأجواء، وعدم استلامه العرض الذي يُناسبه.

وأضاف في تصريحات لِموقع “ما ليغ 2” الفرنسي، الأربعاء، أن الدولي الجزائري قدّم عروضا فنية راقية في الموسم الماضي مع فريق نيم، وكان أحد أفضل لاعبي خط الوسط في البطولة الفرنسية.

واختتم المدرب باسكال بلانك تصريحاته، قائلا إنه سيعمل على ترميم معنويات فرحات، من أجل الاستفادة من خدماته في بطولة القسم الثاني الفرنسي للموسم الجديد.

واكتفى فرحات بِخوض 5 دقائق فقط في بطولة القسم الثاني الفرنسي للموسم الجاري، من أصل 6 مقابلات خاضها فريقه نيم.

ومازال متوسط الميدان زين الدين فرحات (28 سنة) يرتبط مع نادي نيم الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.