فرحات وعريبي يغيبان عن “نيم” في أول مباراة للموسم الجديد

خلت قائمة نادي نيم المعنية بخوض أول مباراة في الموسم الجديد، من الدرجة الفرنسية من اسمي المهاجمين زين الدين فرحات وكريم عريبي.

ولم يكن غياب فرحات عن القائمة بمثابة المفاجأة، خاصة وأن الدولي الجزائري على أبواب الرحيل من النادي بعد سقوطه، حيث يملك العديد من العروض من أندية الدرجة الأولى الفرنسية.

وفضل الطاقم الفني لنادي نيم عدم استدعاء المهاجم كريم عريبي لخيارات فنية، خاصة وأن اللاعب لم يتمكن من فرض نفسه في التشكيلة خلال الموسم الماضي، وأضحى خارج الحسابات.

وكانت إدارة نيم قد قررت تسريح عريبي، إلا أنها أعاقت انتقاله إلى عدة أندية، بسبب العرض المالي غير المقنع.

ويستهل نادي نيم الموسم الجديد بمواجهة نادي باستيا، أمسية السبت بملعب هذا الأخير.