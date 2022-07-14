فرحات و”لعنة” روراوة

يوجد اللاعب الدولي الجزائري السابق زين الدين فرحات في مُفترق الطرق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وانقضت في الـ 30 من جوان الماضي، مدّة عقد متوسط الميدان زين الدين فرحات (29 سنة) مع نادي نيم الفرنسي.

واستلم فرحات عرضَين من ناديَي نانت ولوريون الفرنسيَين، كما ذكره الموقع المحلّي “فوتبال 365″، الخميس. الذي أضاف أن اللاعب الجزائري لم يُبدِ تحمّسا تُجاه عرض فريق نانت.

وتبقى الأندية الخليجية وجهة محتملة أيضا لِفرحات هذه الصائفة، استنادا إلى المصدر ذاته.

وبعيدا عن الطّرح الصحفي الفرنسي، يُمكن لِزين الدين فرحات كذلك العودة إلى البطولة الوطنية الجزائرية، ولِمَ لا المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين بِأرض الوطن، انطلاقا من الـ 13 من جانفي 2023.

وربّما يرفض ابن برج منايل عروض أندية البطولة الوطنية، خوفا من تقييم سلبي لِمغامرته الاحترافية بِأوروبا. ذلك أنه مكث بِفرنسا 6 سنوات، وفي القسم الثاني بِنسبة كبيرة، دون أن يظفر بِعقدٍ يسمح له بِخوض رابطة الأبطال أو الدوري الأوروبي، على الأقلّ. حيث مثّل ألوان فريقَين مغمورَين: لوهافر ونيم.

يُذكر أن زين الدين فرحات فرّط في صيف 2016 في استحقاق كبير، مُرادف للمشاركة مع آمال “الخضر” في أولمبياد مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، واتّجه نحو فرنسا للتفاوض مع إدارة نادي لوهافر (كان يرتدي زيّ اتحاد العاصمة). وهو ما أغضب رئيس “الفاف” (آنذاك) محمد روراوة، و”عالجه” بِما يُشبه عقوبة الإبعاد عن صفوف النخبة الوطنية، حيث لم يلعب مباراة دولية حتى ذهب هذا المسؤول وحلّ محلّه خير الدين زطشي.

وفي مطلع جوان الماضي، تردّد في فرنسا أن إدارة النادي المحلّي سانت إيتيان مُتحمّسة لِجلب فرحات هذه الصّائفة.

لكن مسؤولي فريق الأخضر والأبيض تراجعوا عن فكرة جلب متوسط الميدان الجزائري البالغ من العمر 29 سنة، لِسبب ماليّ خالص.

وطالب زين الدين فرحات إدارة نادي سانت إيتيان، بِمنحه أجرة شهرية قيمتها 100 ألف أورو (1.2 مليون أورو سنويا). وهو ما جعل إدارة الفريق تصرف نظرها عن انتداب ابن برج منايل. كما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الإثنين.

وبِالمقابل، دخلت أندية براست ولوريون وأونجي من القسم الأوّل الفرنسي، سباق انتداب زين الدين فرحات.

ويضع زين الدين فرحات البطولة الفرنسية للقسم الأول على رأس أولوياته، بِخصوص فريقه الجديد. استنادا إلى المصدر ذاته.