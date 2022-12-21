فرحات يتألّق تسجيلا وتمريرا

تألّق اللاعب الجزائري زين الدين فرحات مساء الأربعاء، تسجيلا وتمريرا في صفوف فريقه ألانيا سبور التركي.

وتأهّل فريق ألانيا سبور للدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس تركيا، إثر فوزه بِنتيجة (3-2) بعد الوقت الإضافي على نادي أيوب سبور.

ودخل فرحات إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 58، وحينها كان فريقه ألانيا سبور مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

وسجّل فرحات الهدف الأوّل لِفريقه في الدقيقة الـ 62، وصنع الثاني بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 81.

ويُشير تاريخ الـ 9 من ماي 2021 إلى موعد آخر هدف لِمتوسّط الميدان الجزائري في مباراة رسمية، وكان ذلك لِمصلحة فريقه نيم ضد نادي ماتز، لِحساب منافسة البطولة الفرنسية.

وأهدر المهاجم المصري أحمد حسن – المُلقّب بـ “كوكا” – ركلة جزاء في الدقيقة الـ 78، وحينها كان فريقه ألانيا سبور متعادلا في النتيجة بِهدف لِمثله.