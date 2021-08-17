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رياضة

فرحات يتلقى عروضا جديدة والوجهة لم تحسم

سليم.ع
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فرحات يتلقى عروضا جديدة والوجهة لم تحسم

لم تتحدد وجهة الدولي الجزائري زين الدين فرحات بعد، رغم دخول ناديه نيم، منذ أكثر من أسبوعين في مفاوضات مع أندية فرنسية في مقدمتها ستراسبورغ ونادي ليل..
وأكدت تقارير إعلامية فرنسية منها ” فوت ميركاتو”، أن مهاجم نيم، تلقى عدة عروض مؤخرا، حيث تقدم نادي ستراسبورغ بعرض جديد، ودخل في مفاوضات جديدة، مع إدارة نيم، قبل أن يدخل فريق من الدوري الأمريكي السباق.
ولم تكشف “فوت ميركاتو” عن هوية النادي الأمريكي، إلا أنها أكدت أن العرض الذي تقدم به يفوق عرض ستراسبورغ.
وكشف ذات المصدر أن ناد من البطولة التركية، وآخر من الدوري الإنجليزي، بدورهما دخلا سباق الظفر بخدمات الدولي الجزائري، الذي ينتهي عقده مع نادي نيم في جوان 2022 .
وقرّر زين الدين فرحات، مغادرة نادي نيم، وهو القرار الذي لم تعارضه إدارة النادي الفرنسي، التي تنتظر وصول عرض مالي مغري لإنهاء صفقة الانتقال.

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