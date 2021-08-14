فرحات يتوصل إلى اتفاق مع نادي ليل الفرنسي

حلم المشاركة في دوري الأبطال يتحقق للنجم الجزائري

مازال الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، نجم نيم أولمبيك الفرنسي، يبحث عن وجهته الجديدة الموسم المقبل بعد سقوط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية، وحصوله على الضوء الأخضر للرحيل عن النادي قبل عام واحد فقط من نهاية عقده رسميا، ورغم افتتاح سوق التحويلات منذ أزيد من شهرين إلا أن فرحات لم يتوصل إلى اتفاق نهائي لحد الساعة.

وقالت صحيفة “ميدي ليبر” الفرنسية إن الدولي الجزائري توصل إلى اتفاق مع بطل فرنسا للموسم الماضي، نادي ليل، لينضم إليه قبل غلق سوق التحويلات الصيفية، في خبر مفاجئ بالنسبة للمتابعين، بعد أن كان فرحات ارتبط بأندية أخرى، على غرار نادي أولمبيك مرسيليا، الذي وضعه في قائمة الانتظار، مصادر إعلامية فرنسية كشفت بأن نجم نادي لوهافر الفرنسي السابق، لم يتردد في قبول عرض ليل المغري من الجانب الرياضي، على اعتبار أنه سيسمح له بالمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لأول مرة في مشواره الكروي، وهو المستوى الذي يحلم أي لاعب كرة قدم الوصول إليه.

وفي نفس السياق، اتفق فرحات مع ليل على كل الشروط المتعلقة بالعقد الذي سيربطهما، لكن بطل فرنسا لم يتقدم لحد الآن بطلب رسمي لنادي نيم أولمبيك من أجل الحصول على خدمات لاعب نادي اتحاد الجزائر السابق، في وقت قالت فيه بعض المصادر بأن ليل مستعد لدفع مبلغ 3.5 مليون يورو من اجل فرحات، في وقت ينتظر فيه مسؤولو نيم عرضا يوازي الأربعة ملايين يورو.