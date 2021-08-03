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فرحات يصر على الرحيل وينتظر هدية من بريست قبل غلق الميركاتو

توفيق عمارة
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فرحات يصر على الرحيل وينتظر هدية من بريست قبل غلق الميركاتو

لا زال مستقبل الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، نجم نادي نيم أولمبيك الفرنسي غامضا لحد الساعة، ومتأرجحا بين البقاء مع النادي أو الرحيل رغم مرور أزيد من شهر ونصف على افتتاح سوق التحويلات الصيفية، وإبراز نجم “الخضر” عن رغبته في الرحيل بعد هبوط نيم أولمبيك إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وقال موقع “بي إن سبورت” الناطق باللغة الفرنسية إن نادي بريست الفرنسي الناشط بدوري الدرجة الأولى، هو أكثر المتحمسين لضم الدولي الجزائري، بدليل أنه تقدم بعرض وصل حدود 3.5 مليون يورو لإدارة نيم، التي رفضته في فترة سابقة، لكنها قد تقبله في حال عدم وصول عروض أفضل، وسيقترب فرحات أكثر من بريست، في حال رحيل نجم الأخير، رومان فافر، صاحب الأصول الجزائرية إلى وجهة جديدة، وهو المطلوب بقوة في الدوري الألماني، ما سيوفر الأموال الكافية لبريست لتمويل صفقة فرحات.

 وهناك احتمال آخر قد يلجأ إليه زين الدين فرحات في حال عدم نجاحه في تغيير الأجواء، بالنظر لتمسك إدارة نيم أولمبيك بمطالبها المالية الكبيرة، وهو اللعب هذا الموسم في الدرجة الثانية، التي لعبها فيها 3 مواسم مع فريقه السابق لوهافر، ليكمل بذلك العام المتبقي في عقده ويكون بذلك حرا من أي التزام الصيف المقبل.

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