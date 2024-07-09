فرحة لا توصف.. جد الشهيدة “روح الروح” يرزق بحفيدة جديدة (فيديو)

عمّت فرحة لا توصف شبكات التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء ولادة حفيدة جديدة للفلسطيني خالد نبهان، جد الطفلة الشهيدة “روح الروح”.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد رزقت عائلة المواطن الغزي خالد نبهان بحفيدة جديدة من ابنه البكر ضياء، وسط سعادة كبيرة بدت على وجهه، وهو يعلن عن قدومها، كما أعرب نشطاء عن فرحتهم بعد المأساة الكبيرة التي عاشها الجد.

سبحان من يأخذ بيدٍ ويعطي بالأخرى

روح الروح يُرزق بحفيدة جديدة

ومن الله العوض الجميل pic.twitter.com/K7TLoB23VC — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) July 8, 2024

وبث نبهان، عبر حسابه على “إنستغرام”، الأحد، مقطع فيديو له مع الحفيدة الجديدة “روجاد” وقال: “الحمد لله رب العالمين ربنا أكرمنا بهذه الطفلة، في يوم مميز ميلاديا وهجريا، وأسميناها روجاد، وللاسم سبب وهي تعني وقت صلاة الفجر”.

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وذاع صيت نبهان “الشيخ أبو ضياء” خلال الحرب المستمرة على غزة، عندما ظهر في مقطع فيديو قبل أشهر وهو يودع حفيدته ريم التي استشهدت بقصف إسرائيلي، محتضنا جسدها ومرددا عبارة “هذه روح الروح”.

وأبكى فيديو الحفيدة الشهيدة عشرات النساء الأجنبيات ممن ظهرن في مقاطع مصورة وهن يتحدثن عن تغير نظرتهن للإسلام بعد رؤية صمود الغزيين وبخاصة خالد نبهان الذي أعطى صورة مشرفة للعالم عن الرضا بالقضاء والقدر.