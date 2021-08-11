فرحة ناقصة لـ “الكناري” والكأس مهداة إلى ضحايا الحرائق

رغم تتويجهم بكأس الرابطة، على حساب نجم مقرة، إلا أن لاعبي شبيبة القبائل كانت فرحتهم ناقصة، بسبب الحرائق التي تشهدها منطقة القبائل وولايات أخرى، والتي أودت بحياة العشرات..

وعبّر لاعبو شبيبة القبائل عقب التتويج بكأس الرابطة، عن تأثرهم الشديد، بالحرائق التي نشبت بمنطقة القبائل وما خلفته من خسائر في الأرواح.

وقال اللاعب بن شريفة: ” تأثرنا كثيرا بما حدث في تيزي وزو من حرائق، إن شاء الله يستر المدينة، ونهدي هذه الكأس إلى أرواح ضحايا هذه الحرائق”.

ومن جهته عبّر اللاعب بدر الدين سوياد تأثره الكبير بما حدث من حرائق، قبل أن يضيف: ” لقد تابعنا ليلة اللقاء، ما حدث من حرائق، و تأثرنا كثير، كما قررنا إهداء الكأس لكل المنطقة، لرفع معنوياتهم في هذه الظروف الصعبة”.

أما عزيز عبدي، فقال أن الفرحة كانت ناقصة، وأضاف: ” التتويج يفرحنا، لكن في نفس الوقت الفرحة كانت ناقصة، نتمنى أن يكون الفوز بالكأس جرعة أكسجين لسكان المنطقة”.

وصبت تصريحات بقية لاعبي الشبيبة في نفس السياق، حيث عبروا عن تضامنهم الكبير مع سكان منطقة القبائل، وتمنوا أن ترفع الكأس المحرزة من معنوياتهم.