فرصة أخيرة لمدرب الوداد المغربي قبل الإقالة

يجد مدرب الوداد المغربي مهدي النفطي نفسه، أمام حتمية تحسين نتائج الفريق في أسرع وقت لتجنب الإقالة، التي بات مهددا بها، خاصة بعد الهزيمة أمام شبيبة القبائل في رابطة أبطال إفريقيا.

وأكدت تقارير إعلامية، أن رئيس الوداد الرياضي المغربي، سعيد الناصيري، قرّر منح فرصة أخيرة، للمدرب التونسي، من أجل تدارك الموقف وتحقيق نتائج إيجابية، في كل المنافسات التي يشارك فيها الفريق.

وأضافت التقارير أن الناصيري سيمنح النفطي ثلاث مباريات لاستعادة توازن الفريق، للنجاة من مقصلة الإقالة، وأي نتيجة سلبية ستعجل برحيله عن الفريق.

ويواجه الناصيري ضغطا كبيرا من طرف جماهير الفريق، خاصة في ظل النتائج التي حققها النفطي منذ توليه زمام العارضة الفنية، حيث أشرف على تسع مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات في الدوري المغربي وتعادلين وهزيمة واحدة، بالإضافة إلى فوز في كأس العرش وهزيمة في دوري أبطال أفريقيا.

الهزيمة أمام شبيبة القبائل تثير غضب مدرب الوداد المغربي

وأثارت الخسارة التي تكبدها الوداد المغربي، أمام شبيبة القبائل، في الجولة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا، غضب المدرب مهدي النفطي.

وسجل مدرب الوداد المغربي حضوره في الندوة الصحفية، التي أعقبت المباراة، غير أنه سرعان ما غادر القاعة، وهو في حالة قلق.

وبدأ مدرب الوداد الندوة الصحفية بالحديث عن مجريات المباراة، حيث أكد أن المباراة كانت معقدة وصعبة.

وتوقف النفطي عن الكلام، قبل أن يشكر الجميع، ويغادر القاعة.

وفشل النفطي في قيادة الوداد لتحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الثانية وانهزم أمام شبيبة القبائل بهدف دون رد من توقيع سوياد في د87.

ويتذيّل الوداد المغربي المجموعة الأولى من دون رصيد، مع مباراة متأخرة أمام فيتا كلوب، فيما يحتل شبيبة القبائل الصدارة بأربع نقاط.

ولحساب الجولة الثانية لنفس المجموعة يواجه فيتا كلوب، أمسية السبت، بداية من الساعة الخامسة، نادي بيترو أتليتيكو.