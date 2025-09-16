فرصة استثنائية لخريجي التكوين المهني للالتحاق بعالم الشغل

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين عن فتح باب التسجيل أمام خريجي التكوين المهني للمشاركة في الصالونات الجهوية للتشغيل، وذلك للقاء المباشر مع مسؤولي التوظيف.

وأوضحت الوزارة في بيانها الذي نشرته اليوم الثلاثاء، 16 سبتمبر، أن الصالونات الجهوية للتشغيل تندرج في إطار “مرافقة الشباب نحو الإدماج المهني”، وستتيح لخريجي التكوين المهني فرص اللقاء المباشر مع مسؤولي التوظيف، مع الاستفادة من ماستر كلاس عن بعد لإتقان فنون المقابلات أمام أصحاب العمل.

ودعت الوزارة خريجي التكوين المهني المهتمين بهذه الفرصة للتسجيل على المنصة الرقمية التي خصصتها لذات الغرض، وذلك قبل الثالث من أكتوبر 2025.