 فرصة تدريبية للطلاب الجزائريين مع عمالقة الكمبيوتر والبرمجيات

قدم برنامج منارة لتسريع توظيف الجامعيين العرب فرصة للطلاب الجزائريين لتطوير مهاراتهم مجاناً وإتاحة فرصة عمل مع عمالقة مجال علوم الكمبيوتر والبرمجيات.

وأوضحت المسؤولة الإعلامية عن البرنامج أن متطلبات القبول تشمل طلاب البكالوريوس أو الدراسات العليا في علوم الكمبيوتر أو درجة الهندسة ممن يتمتعون بمهارات قوية في اللغة الإنجليزية.

وكشفت أن برنامج منارة انضم إليه في الآونة الأخيرة طالبان جزائريان ولا يزالان في مرحلة التدريب.

وتدير منارة برنامج التسريع الوظيفي مرتين في العام، حيث سيتم إغلاق باب التسجيل للبرنامج للجولة الأخيرة من الطلبات في 15 أفريل القادم.

يمكن للمرشحين التقديم عبر هذا الرابط: https://bit.ly/marpr

وأضافت أن شركة غوغل وميتا وامازون وغيرها من الشركات الكبرى توظف أفضل المواهب التقنية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال منارة.

وتشمل منارة معظم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العربية بما في ذلك فلسطين ومصر والمغرب ولبنان وتونس والجزائر والأردن والعراق والإمارات العربية المتحدة.

وللإشارة منارة هي شركة ناشئة توفر حلًا للتدريب والتوظيف لطلاب علوم الكمبيوتر ومهندسي البرمجيات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقوم بربطهم بوظائف رسمية وبدوام كامل (عن بُعد أومن المكتب) مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والشركات الناشئة.