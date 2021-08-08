فرصة ثانية بشروط لكل طالب لم يحصل على أي رغبة جامعيّة

بعد التعرف على نتائج التوجيهات

انطلاق الاختبارات الشفهية للمدارس العليا للأساتذة بداية من الإثنين

انتهت، الأحد، عملية معالجة الرغبات لحاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، فيما تعرف الطلبة الجدد على نتائج توجيههم بداية من مساء الأحد، لتنطلق المرحلة الثانية من عملية التسجيلات بداية من 9 حتى 16 أوت.

ويتوقع أن ترتفع المعدلات الدنيا للقبول في تخصصات العلوم الطبية ومختلف المدارس التحضيرية والعليا وخاصة تخصص الإعلام الآلي والرياضيات، والذكاء الاصطناعي والمدارس العليا للعلوم التطبيقية، وحتى بالنسبة للمدارس العليا للأساتذة والتي سيكون القبول فيها هذه المرة بناء على الاحتياجات المعبر عنها من قطاع التربية الوطنية وبعد اجتياز مقابلة شفوية، وخاصة أن عدد الناجحين في بكالوريا2021 بتقدير امتياز وجيد جدا كان مرتفعا مقارنة بسنوات سابقة، حيث بلغ عدد الناجحين بمعدلي 18 و19 نحو 930 مترشح، وعدد الناجحين بمعدل 17 وصل 13644 مترشح، بالإضافة إلى تسجيل عدد كبير للناجحين بمعدلات مابين 15 و16.

وفي حال اقتناع المسجلين بالرغبة الموجهين لها حسب النتائج المعلن عنها سيكون عليهم انتظار حتى تاريخ 4 سبتمبر المقبل للقيام بعملية التسجيل النهائية التي ستستمر حتى 9 سبتمبر، فيما سيتم فتح بوابة الإيواء بالنسبة للطلبة الموجهين خارج ولاياتهم وبعيدا عن مقر إقامتهم في الفترة من 12 حتى 18 أوت الجاري.

وبمجرد الإعلان عن نتائج التوجيهات بعد فتح البوابة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء يوم 8 أوت، ستنطلق فترة المقابلات الخاصة بالمترشحين الموجهين إلى المدارس العليا للأساتذة وهذا في الفترة من 9 حتى 13 أوت 2021، ويمكن أن يجتاز المترشح المسابقة في المؤسسة الموجه إليها أو في مؤسسات جامعية أخرى شريطة احترام الرزنامة المحددة وإعلام مدرسة توجيهه من أجل التنظيم العملي للمقابلة، وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة إخفاق المترشح في المقابلة يتم توجيهه آليا للاختيار الموالي المدون في بطاقة رغباته خلال عملية التسجيل الأولي والذي لا يخضع لمقابلة شفوية ويستوفي المعدل الأدنى المطلوب للالتحاق به، وفي حال عدم استيفائه شروط ذلك الاختيار يوجه للرغبة التي تليها حسب ما دوَنه الطالب في اختياراته من 1 إلى 10 بترتيب تنازلي.

أما بخصوص المترشحين الذين لم يحصلوا على أي من الرغبات العشر بعد اطلاعهم على نتائج التوجيه، فستمنحهم الوزارة فرصة ثانية من خلال إعادة عملية التسجيل الأولي وهذا في الفترة من 9 حتى 11 أوت، حيث يتعين على الطلبة المعنيين إعادة دخول البوابة الإلكترونية للتسجيلات، وملء بطاقة الرغبات من جديد وهذه المرة تم منحهم فقط فرصة الاختيار لست رغبات بترتيب تنازلي شريطة أن تتناسب والمعدلات الدنيا المحددة لدخول كل تخصص، وتتوافق والمعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، وفي حال تم اختيار شعبة تتطلب المعدل الموزون ينبغي مراعاة المادة المحسوبة فيه مثلا العلوم الطبيعية بالنسبة لتخصصات “الطب، طب الأسنان، الصيدلة” والرياضيات والفيزياء للتخصصات التكنولوجية والتقنية، والهندسة المدنية بالنسبة لتخصصات مهندس.

وينبغي أيضا في هذه المرحلة أن يختار الطالب وجوبا ضمن الستة الاختيارات، خيارين في مسارات الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي، مع احترام المعدلات الدنيا للالتحاق وفي حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة والطاقة الاستيعابية لكل جامعة، وستتم بعد ذلك معالجة بطاقة الرغبات الثانية من 11 حتى 16 أوت عبر الخط، على أن يتم الإعلان عن نتائج التوجيه مساء يوم 16 أوت2021.