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فرصة لمتابعة الدراسات العليا بالولايات المتحدة وهذه تفاصيلها

محمد فاسي
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فرصة لمتابعة الدراسات العليا بالولايات المتحدة وهذه تفاصيلها
ح.م
الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، الأحد، عن فتح باب التقدم لبرنامج “فولبرايت” للطلبة الأجانب لسنة 2026، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التميز الأكاديمي والابتكار وترسيخ قيم القيادة والتبادل الثقافي بين البلدين.

وحسب بيان للسفارة، يُعد “برنامج فولبرايت” فرصة فريدة للتبادل الأكاديمي، حيث يوفر للمشاركين إمكانية متابعة الدراسات العليا في الولايات المتحدة، مع تطوير مهاراتهم القيادية والعلمية، بما يعزز الروابط الأكاديمية والثقافية بين الجزائر والولايات المتحدة.

وأوضحت السفارة أن باب الترشح مفتوح أمام المواطنين الجزائريين المقيمين في الجزائر، الحاصلين على شهادة جامعية تعادل الليسانس الأمريكية، والذين يمتلكون سجلاً أكاديميًا قوياً. كما يشترط إتقان اللغة الإنجليزية أو الاستعداد لتلقي تدريب لغوي، مع إعطاء الأولوية للمرشحين الذين لديهم خبرة محدودة أو لم يسبق لهم الدراسة في الولايات المتحدة.

وحددت السفارة يوم 12 جوان 2025 كآخر أجل لتقديم طلبات الترشح، داعية الراغبين في المشاركة إلى زيارة موقعها الرسمي للحصول على كافة التفاصيل حول شروط التقديم وإجراءات المشاركة عبر الرابط التالي: ‏https://dz.usembassy.gov/education-culture/exchanges/

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