تحدث عن العمل سويا لتعزيز الأمن الإقليمي وترقية السلام.. كريستوفر لاندو:

فرص اقتصادية ومرحلة جديدة للعلاقات الجزائرية – الأمريكية

أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي،  كريستوفر لاندو، الخميس، أن العلاقة التجارية “المتنامية” بين الولايات المتحدة والجزائر بصدد خلق فرص اقتصادية جديدة، مشيرا إلى “مرحلة جديدة” من التعاون بين البلدين.

وأكد لاندو، في حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب اللقاء الذي جمعه في نيويورك مع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف: “سررت بلقاء وزير الشؤون الخارجية الجزائري، السيد أحمد عطاف، للاحتفال معا ببدء مرحلة جديدة للتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر”.

وجرت هذه المحادثات في إطار مشاركة عطاف في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح لاندو أن “العلاقات التجارية المتنامية بين الولايات المتحدة والجزائر بصدد خلق فرص اقتصادية جديدة، تعود بالنفع على كل من الأمريكيين والجزائريين”.

وأضاف أنه، تحت قيادة رئيسي البلدين،  عبد المجيد تبون ودونالد ترامب،  “نعمل معا من أجل تعزيز الأمن الإقليمي وترقية السلام الدائم في المنطقة”.

واختتم بالقول: “معا، يمكننا أن نصنع مستقبلا أفضل لجميع شعوب المنطقة”.

