فرص تأهّل “نسور” بشار ترتفع

عزّز فريق شبيبة الساورة سهرة الأحد، حظوظه في التأهّل للدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس “الكاف”.

وفازت شبيبة الساورة بِنتيجة (1-0) على الضيف نادي اتحاد طربلس الليبي، ضمن إطار الجولة الرّابعة من دور المجموعات للمنافسة الإفريقية الثانية للأندية.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، تحت إدارة تحكيم مصري.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين لِشبيبة الساورة، المهاجم أسامة بلطرش في الدقيقة الأولى.

وعن الفوج الثاني ذاته، فاز فريق أورلندو بيراتس الجنوب إفريقي بِثلاثية نظيفة على الزائر نادي ليوباردس من إسواتيني.

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- أورلندو بيراتس الجنوب إفريقي 9ن

2- شبيبة الساورة 7ن

3- الاتحاد الليبي 7ن

4- ليوباردس الإسواتيني 0ن

واستنادا إلى هذا الترتيب، أُقصي فريق ليوباردس، وبقيت شبيبة الساورة تتنافس على تأشيرتَي التأهّل مع ناديَي أورلندو بيراتس واتحاد طرابلس.

وفي الجولة الخامسة مساء الـ 20 من مارس الحالي، يلعب رجال المدرب قيس اليعقوبي بِالجزائر مُجدّدا، لكن مع نظرائهم من فريق أورلندو بيراتس الجنوب إفريقي. ويُواجه نادي الاتحاد الليبي ضيفه فريق ليوباردس الإسواتيني.

أمّا في الجولة السادسة والأخيرة بِتاريخ الـ 3 من أفريل المقبل، فيلعب أبناء ولاية بشار خارج القواعد مع فريق ليوباردس الإسواتيني.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى ربع نهائي منافسة كأس “الكاف”.