فرص تنظيم مباراة بين الجزائر وفرنسا تكاد تنعدم

تضاءلت فرص تنظيم مباراة ودّية بين المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بطل إفريقيا في عام 2019، ونظيره الفرنسي الذي أحرز كأس العالم سنة من قبل.

وكان الفرنسي نوال لوغرايت في السنوات القليلة الماضية وراء مُقترح إقامة هذه المباراة، ثم جدّد رغبته في جوان المُنصرم. عِلما أن هذا المسؤول فاز في مارس الماضي، بِعهدة جديدة في منصب رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، مدّتها أربع سنوات.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في تقرير لها نشرته، الأربعاء، إن حظوظ تنظيم مباراة ودّية بين “الديكة” و”محاربي الصّحراء” قليلة إن لم تكن مُنعدمة.

ووظّف المصدر ذاته عبارات مثل “الوضعية مُعقّدة والمباراة يُصعب إقامتها”، و”المباراة غير مُدرجة هذه الأيّام ضمن أجندة اتحاد الكرة الفرنسي”، و”لا جديد يُذكر بِخصوص هذه المباراة”.

وعلى غرار فرق إفريقيا، تنتظر المنتخب الوطني الجزائري رزنامة مُكثّفة جدا، يكاد يستحيل معها ليس فقط تنظيم مباراة ودّية أمام فرنسا، بل حتى إقامة مواجهات تحضيرية مع مُنافسين آخرين.

وتسبّب تفشّي جائحة “كورونا” في مطلع العام الماضي، وتجميد المنافسات الكروية الدولية، وأيضا ضعف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من ناحية البرمجة. في الكثافة المُشار إليها.

ويخوض أشبال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي 4 مقابلات في شهرَي أكتوبر ونوفمبر المقبلَين، بِرسم تصفيات كأس العالم 2022.

وبعدها ما بين جانفي وفيفري 2022، يُشارك زملاء القائد والجناح رياض محرز في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

وفي أواخر مارس المقبل أو النصف الأوّل من جوان 2022، يلعب “الخضر” الدور الأخير من تصفيات كأس العالم. المنافسة التي تحتضنها قطر ما بين نوفمبر وديسمبر من العام ذاته.

ولا يُستبعد أن تُخصّص “الكاف” شهرَي سبتمبر وأكتوبر 2022، محطّتَين لِتصفيات كأس أمم إفريقيا نسخة كوت ديفوار، والأمر ذاته لِشهر مارس 2023. عِلما أن النهائيات تُجرى في صيف العام ذاته.

أمّا في فترة السداسي الأخير من عام 2023، فيكون منتخب فرنسا حينها مُنشغلا بِخوض تصفيات بطولة أمم أوروبا، طبعة ألمانيا 2024.