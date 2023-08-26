فرص مشاركة آدم الوناس في مواجهتَي تنزانيا والسنيغال تتضاءل

يتّجه اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس نحو الغياب عن مواجهتَي “الخضر” أمام تنزانيا والسنيغال، في الـ 7 والـ 12 من سبتمبر المقبل.

وقال التقني باولو فونسيكا مدرب فريق ليل الفرنسي في مؤتمر صحفي له نقل تفاصيله الإعلام المحلّي، السبت، إن صانع الألعاب آدم الوناس مُصاب، ولن يحضر وقائع مواجهة لوريون.

ويتبارى فريق ليل مع المُضيّف نادي لوريون عصر هذا الأحد، بِرسم الجولة الثالثة من البطولة الفرنسية.

ولم يُقدّم المدرب فونسيكا تفاصيل عن نوعية إصابة لاعبه الجزائري، ومدّة العلاج والغياب عن الميادين.

وكان آدم الوناس قد تعرّض لِإصابة سهرة الخميس الماضي، خلال مباراة فريقه ليل والزّائر نادي ريجيكا الكرواتي، لِحساب منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

ودخل آدم الوناس إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 66، قبل أن يضطرّ إلى الخروج في الدقيقة الـ 80، بعد تعرّضه لِاعتداء خشن من طرف أحد لاعبي نادي ريجيكا.

ورغم أن الموسم الرياضي انطلق لِتوّه، إلّا أن آدم الوناس بات وقد سقط لِثاني مرّة في فخّ الإصابات. حيث كانت الأولى على مستوى الفخذ في الـ 5 من أوت الحالي، وأبعدته عن الميادين لِمدّة 13 يوما.

وعلى مستوى المنتخب الوطني الجزائري، لم يلعب آدم الوناس أيّ لقاء دولي منذ الـ 27 من سبتمبر 2022، وذلك بِسبب مُشكل الإصابات. حيث كانت مشاركته الأخيرة ضد نيجيريا بِوهران، حينما عوّض زميله الأساسي متوسّط الميدان يوسف بلايلي في الدقيقة الـ 67.

ولا يُستبعد أن يستمرّ الغياب الدولي لِآدم الوناس، ولن يحضر مواجهتَي “الخضر” أمام تنزانيا والسنيغال.