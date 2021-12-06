فرص مصر والجزائر في الفوز متساوية

الدولي السابق رفيق صايفي:

يرى اللاعب الدولي السابق رفيق صايفي أن مباراة مصر والجزائر والمقرر اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العرب ستكون قوية ولن تخلو من الأهداف بسبب رغبة المنتخبين في تحقيق الفوز.

ويتقاسم المنتخبين المصري والجزائري صدارة المجموعة الرابعة بـ6 نقاط بعد الفوز على كل من لبنان والسودان. وقال صايفي في تصريحات لقناة أون سبورت: “ستكون مباراة قوية خاصة وأن المنتخبين يرغب في حسم الصدارة لصالحه”.

وأضاف: “كل مدرب لديه أوراقه والتي سيسعى من خلالها للفوز باللقاء.. مجيد بوقرة ( مدرب الجزائر) لديه أوراق هامة ويستطيع من خلالها تحقيق الفوز والصدارة”.

وأوضح: “بالطبع كل مدرب يسعى للفوز وكل جمهور يأمل في فوز منتخب بلاده ولكن يجب أن تخرج المباراة سواء في الملعب أو المدرجات بصورة مشرفة تليق بالكرة العربية”.

وحول مستوى البطولة قال صايفي: “البطولة كانت على الموعد وفاقت التوقعات خاصة على المستوى الفني.. فكل المباريات قوية”.