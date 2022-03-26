فرض البروتوكولات الصّحية متواصل رغم تراجع إصابات كورونا

حذّر من عودة الانتشار.. فورار لـ"الشروق":

أكّد جمال فورار، المدير العام للوقاية بوزارة الصحة والناطق الرسمي للجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي فيروس كورونا بالجزائر، في تصريح لـ “الشروق”، السبت، أنّ البروتوكول الصّحي للوقاية من فيروس كورونا، سيبقى مطبقا في الجزائر حتى في حال استمرار تسجيل صفر إصابة أو صفر وفاة بسبب الوباء ومتحوراته.

وقال المتحدث إن نسبة التلقيح في الجزائر التي لم تتعد 30.7 بالمائة، بالنسبة للذين تلقوا جرعتين، تبقى ضعيفة، الأمر الذي يستدعي مزيدا من الحيطة، وأخذ التدابير اللازمة، حيث لا يستبعد، حسبه، الدخول في موجة أخرى لكورونا تزامنا مع شهر رمضان، وانتشار متحوّرات جديدة لفيروس”كوفيد19″، خاصة أن التحضيرات لهذا الشهر تتميّز بزيادة حركيّة التسوق والاكتظاظ في المساحات التجارية قد تكون احد العوامل المتسبّبة في ارتفاع جديد للإصابات بالمتحوّر “أوميكرون”.

ودعا جمال فورار الجزائريين إلى الإقبال على التلقيح خلال شهر رمضان، وهي فرصة في ظل انخفاض ملحوظ لعدد حالات الإصابة، موضحا أنّ اللّقاح لا يبطل الصيام.

وقال فورار إنّ مناعة القطيع يمكن أن تتحقق خلال شهر الصوم، وذلك للوصول إلى نسبة 70بالمائة، مشيرا إلى أنّ المنظمة العالمية للصحة هي من تقرر رفع البروتوكول الصحي للوقاية من كورونا، في البلدان التي تشهد تراجع ملحوظ وإلى أدنى مستوياته في ما يخص الإصابات بالوباء، حيث أنّ عودة انتشار الفيروس في الكثير من بلدان العالم، مؤشر خطير ينذر بوضع صحي غير مطمئن.