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في تجمّع لراكبي درّاجات ناريّة في ولاية ساو باولو

فرض غرامة على الرئيس البرازيلي بسبب عدم التزامه بالإجراءات الوقائية

الشروق أونلاين
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فرض غرامة على الرئيس البرازيلي بسبب عدم التزامه بالإجراءات الوقائية

فرضت السلطات البرازيلية على رئيس البلاد جايير بولسونارو، السبت، غرامة مالية، بسبب عدم التزامه بالاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، في تجمّع لراكبي درّاجات ناريّة في ولاية ساو باولو.

وشارك الآلاف من سائقي الدرّاجات الناريّة في هذا التجمّع السبت في ساو باولو. وقاد الرئيس اليميني المتطرّف المسيرة واضعاً خوذة مفتوحة وبدون قناع، في انتهاك للقوانين المعتمدة في الولاية.

وقالت سلطات ولاية ساو باولو إنّها فرضت على كلّ من بولسونارو ونجله إدواردو عضو الكونغرس ووزير البنية التحتيّة تارسيسيو غوميز غرامة قدرها نحو 108 دولارات لعدم وضع كمامات وعدم احترام إجراءات التباعد الاجتماعي خلال التجمّع.

ولم تردّ الرئاسة البرازيليّة فوراً على طلب للتعليق على الموضوع.

وتجاهل بولسونارو الذي دعا إلى تجمّعات في كلّ أنحاء البرازيل استعداداً للانتخابات الرئاسيّة لعام 2022، تحذيرات حاكم ساو باولو، جواو دوريا، وهو منافس سياسيّ له كان قال في وقتٍ سابق إنّ الرئيس سيجري تغريمه إذا لم يلتزم قوانين الولاية.

وعارض بولسونارو مراراً الحاكم دوريا وسواه من حكّام الولايات بشأن الإجراءات المفروضة لمواجهة جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة نحو 485 ألف شخص في البرازيل.

وينتقد الرئيس بانتظام إجراءات الحجر ووضع الأقنعة، وروّج لعقاقير مثل الكلوروكين بينما أظهرت دراسات أنّها غير فعّالة.

وفي كلمة له أمام حشد من أنصاره كانوا يُلوّحون بأعلام، احتجّ بولسونارو مرةً أخرى على وضع الكمامة.

وقال الرئيس إنّ الأشخاص الذين تلقّوا لقاحات يجب ألا يضعوا كمامات. وأضاف “من المستحيل أن ينقل شخص ملقح الفيروس”.

المصدر: وكالات

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