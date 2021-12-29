فرقة روك أمريكية تحمل اسم الجزائر.. تعرف عليها

كشفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، عن وجود فرقة روك أمريكية تحمل اسم الجزائر، وأعطت لمحة عنها.

وقالت السفارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: “هل كنت تعلم أنه توجد فرقة روك أمريكية اسمها “ألجيرز” نسبة إلى الجزائر العاصمة؟ و قد نشأ أعضاء الفرقة الأربعة وهم يعزفون الموسيقى معًا في مدينة أتلانتا الجنوبية، بولاية جورجيا. وعندما أنشأوا فرقتهم في 2012، استوحوا اسمها “الجزائر” من فيلم معركة الجزائر”.

وأضافت: “تعتمد موسيقى الفرقة على مجموعة كبيرة من المؤثرات، و تحمل رسائل ثورية قوية وأفكار مناهضة للعنصرية. ومن أشهر أغانيهم: “صرخة الشهداء” و”الجانب الخفي للسلطة” و”أول نوفمبر 1954″.

وبالرجوع إلى ويكيبيديا فإن فرقة “الجزائر” تتكون من العديد من العازفين أبرزهم فرانكلين جيمس فيشر، وريان ماهان، ولي تيشي، ومات تونغ، وقد استلهمت اسمها من فيلم معركة الجزائر وأيضا تأثرا بفلسفة فرانز عمر فانون.

التقى كل من فيشر و ماهان، ولي تيشي ونشأوا وهم يعزفون الموسيقى معًا في أتلانتا، جورجيا ولكن الفرقة شكلت رسميًا في لندن عام 2012 وهذا بإصدار أول أغنية فردية لهم.

وقد اختاروا اسم الجزائر في إشارة إلى موقع تاريخي رئيسي للنضال ضد الاستعمار، و يرمز أيضا إلى مساحة متنازع عليها حيث يختلط فيها العنف والعنصرية والمقاومة والدين.

وسلطت قناة الميادين، قبل أشهر من الآن، الضوء على الفرقة في تقرير مصور يحمل عنوان “الفرقة الأميريكية.. كيف باتت الجزائر محورها؟”.