فرقة عين الصفراء تكرّم علولة وكاكي وكاتب ياسين

اختتام تظاهرة "مسرح الشارع" بأكثر من 2500 متفرج في اليوم

اختتمت، الثلاثاء، تظاهرة مسرح الشارع بعرض “الصرخة” الذي قدمته فرقة “سونس تياتر” لعين الصفراء بقيادة الأستاذ عبد القادر جناح. العرض كرم عدد من أعمدة المسرح الجزائر: علولة وكاكي وكاتب ياسين.

أعاد العرض الموسوم “بالصرخة” الحلقة إلى الواجهة حيث يروي العرض قصة دوار الغافلين الذين أبادهم الوادي. وقال عبد القادر جناح رئيس الفرقة، إن العرض حافظ على أبعاد الحلقة مؤكدا على أهمية أيام مسرح الشارع في تربية الجمهور وجلبه إلى المسرح قائلا إن الحلقة مكانها الطبيعي ضمن مسرح الشارع.

هذا، وقد عرفت تظاهرة مسرح الشارع طيلة أربعة أيام من البرمجة والنشاطات التي رافقت ألعاب البحر الأبيض المتوسط تقديم 32 عرضا استقطب أزيد من2500 شخص في مختلف العروض التي احتضنتها ساحات ومقاهي وهران. وقد عرفت التظاهرة إقبالا كبيرا استقطب الجمهور الوهراني طيلة أربعة أيام من عمر التظاهرة الأولى من نوعها التي نظمها المسرح الجهوي لوهران عبد القادر علولة في إطار النشاطات المرافقة للألعاب المتوسطية.

واعتبر مدير المسرح والمشرف على التظاهرة مراد سنوسي أنها نجحت وحققت أكثر من أهدافها سواء كان من ناحية العدد حيث قدم 32 عرضا بدلا من 30 أو من ناحية الحضور حيث استقطبت التظاهرة 2500 شخص خاصة في العروض الليلية وهذا عدد قياسي.

وقال سنوسي إن التظاهرة سيعاد تنظيمها في شكل أيام السنة المقبلة في دورة ثانية ولكن حتى قبل هذا سيتم حسب سنونسي اعتماد عروض الشارع ضمن البرنامج الدوري للمسرح، وهذا بإضافة ساحات أخرى لتلك التي شملتها البرمجة حيث أبدى والي ولاية وهران حسب مدير المسرح استعداده لتمويل نشاطات مماثلة في ساحات أخرى بالمدينة.