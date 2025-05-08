فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية تطيح بشبكة الصفحات الوهمية للبيع بالتقسيط

احتالت على 1500 ضحية عبر الوطن باستغلال 100 صفحة إلكترونية

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، من وضع حدّ لنشاط شبكة إجرامية وطنية مختصة في النصب والإحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

العملية سمحت بتوقيف 18 شخص من عناصر الشبكة الإجرامية، ينحدرون من مختلف ولايات الوطن. قاموا بإنشاء أكثر من 100 صفحة إلكترونية للنصب والاحتيال، ووصل تعداد ضحاياهم إلى 1500 ضحية.

حيث باشر محققو المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحرياتهم، بعد تلقّي عدّة شكاوى من المواطنين، للكشف عن أكثر من صفحة إلكترونية أنشئت لاستدراج الضحايا والنصب عليهم عن طريق التسويق الوهمي للسيارات والدراجات النارية والهواتف النقالة مقابل أسعار مغرية وبالتقسيط.

كما كشفت التحريات عن وجود معاملات مالية معتبرة عبـر الحسابات البريدية والبنكية المستعملة من قبل أعضاء الشبكة الإجرامية. الذين استغلوا 960 شريحة هاتفية بهويات الغير، لربطها بالحسابات البريدية للضحايا.

وقد أحصت المصلحة وقوع أكثر من 1500 ضحية عبر التراب الوطني، تعرضوا لسلب مبالغ مالية متفاوتة بلغ مجملها ما يفوق 33 مليار سنتيم.

وبيّنت تحريات الشرطة أيضا أن أغلب ضحايا النصب كانت تصلهم رسائل نصية لإرسال صورة لبطاقاتهم الذهبية وأرقامها السرية.

وهو ما مكّن أفراد الشبكة الإجرامية من التحكم في حسابات الضحايا وتحويل الأموال إلى حسابات بريدية مستغلة من طرفهم.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تم تجميد الأرصدة البنكية والحسابات البريدية للمشتبه فيهم. قبل تقديمهم أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف.