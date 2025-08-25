-- -- -- / -- -- --
"كان يستعمل كاميرات مراقبة داخل المحل"

فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية تطيح بمصوّر النساء في محلّ لبيع الملابس (فيديو)

فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية تطيح بمصوّر النساء في محلّ لبيع الملابس (فيديو)
أطاحت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية لأمن ولاية الجزائر هذا الأسبوع، بعامل في محلّ لبيع الملابس. اتّهم بتصوير نساء بواسطة كاميرات مراقبة داخل المحل، وعرضها عبر مواقع التواصل.

وتعود حيثيات القضية، حسب ما ذكره بيان للشرطة يوم الإثنين، إلى تداول صور نساء داخل محل تجاري لبيع الملابس على نطاق واسع. وعلى إثر ذلك، باشر عناصر ذات المصلحة تحرياتهم التقنية المعمّقة.

ليتمّ تحديد مكان المحل التجاري، وتوقيف المشتبه فيه، بالإضافة إلى “تحديد طبيعة الحساب الإلكتروني. الذي قام بنشر الصور، لأغراض من شأنها المساس بالآداب العامة”.

وقُدّم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا لمتابعته قضائيا، وفقا لملف إجراءات جزائية، يضيف ذات المصدر.

