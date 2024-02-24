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الجزائر
سرقوا مستودعا لتخزين الأدوية وضبطت بحوزتهم 400 ألف كبسولة منتهية الصلاحية

فرقة مكافحة الجريمة الكبرى تطيح بعصابة خطيرة لترويج المؤثرات العقلية بقسنطينة

الشروق أونلاين
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فرقة مكافحة الجريمة الكبرى تطيح بعصابة خطيرة لترويج المؤثرات العقلية بقسنطينة
ح.م
صورة للموقوفين

قالت الشرطة الجزائرية يوم السبت في بيان، إن  لأمن ولاية قسنطينة أحبطت بحر الأسبوع الماضي، محاولة لإغراق المنطقة بكمية كبيرة من المؤثرات العقلية.

فقد مكّنت عملية هذه الفرقة من ضبط ما يزيد عن 400 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية، كانت موجّهة للبيع بطريقة غير مشروعة.

وتعود حيثيات القضية إلى التحقيق الذي باشرته عناصر ذات الفرقة، تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا. بعد تعرض أحد مستودعات تخزين الأدوية للسرقة.

“حيث توصل المحققون، في وقت وجيز، إلى كشف معالم المخطط الإجرامي لعناصر هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، وتحديد هويتهم”، يقول البيان.

وأسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص، وضبط 408.290 كبسولة من المؤثرات العقلية منتهية الصلاحية. وحجز 3 مركبات كانت تستغل في العمل الإجرامي.

ليقدّم المتّهمون أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بتاريخ 20 فيفري، عن جنايات:

  • السرقة،
  • والحيازة بغرض البيع والنقل والتسليم والتخزين لأدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.
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