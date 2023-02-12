فرق الإنقاذ تعثر على أموال ضخمة تحت الأنقاض بتركيا.. صورة تصنع الحدث

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة ادّعى ناشروها أنّها لمبلغٍ كبيرٍ من المال عُثر عليه بين أنقاض الزلزال المدمّر الذي ضرب الاثنين تركيا وسوريا.

تبدو في الصورة رزمٌ من الدولارات الأميركيّة موضبّة في أكياس. وجاء في التعليق المرافق لها “وجدوا في أنقاض تركيا مليون و200 ألف دولار… كم تعب صاحبها في جمعها ولكن هل خرج من الدنيا بغير الكفن؟”.

حظيت الصورة بآلاف المشاركات من صفحات عدّة على مواقع التواصل الاجتماعي في ظلّ استمرار عمليات البحث والإنقاذ بعد الزلزال العنيف الذي وقع الاثنين قرب الحدود التركية السورية.

وقد نقلت مواقع إخباريّة تركيّة أنّ أحد المتطوّعين في عمليات الإنقاذ عثر على مبلغٍ كبير من المال وسلّمه إلى السلطات، ليتبيّن في وقت لاحق أنّ الأوراق مزوّرة.

ضبط أموال في العراق

إلا أنّ الصورة المتداولة لا علاقة لها بكلّ ذلك.

فقد أرشد البحث إليها منشورة في مواقع إخباريّة عراقيّة عدّة، في إطار تقارير عن ضبط مبالغ بالعملة الأميركيّة معدّة للتهريب من محافظة ديالى.

وقد نُشِرت الصور في الحساب الرسميّ للمكتب الإعلاميّ لوزير الداخليّة في موقع فيسبوك بتاريخ الثالث من فيفري 2023.

المصدر: فرانس برس