فرق تفتيشية لمراقبة دخول وخروج التلاميذ

المديرون ملزمون بتطبيق الدوام على فترتين

أمرت مديريات التربية للولايات، رؤساء مؤسسات التعليم المتوسط والابتدائي، بالعمل وفق المواقيت المحددة لتنظيم اليوم الدراسي والمحددة بفترتين صباحية ومسائية، فيما منعتهم منعا باتا من العمل بـ”الدوام المستمر”.

وأوضحت مصالح الدراسة والامتحانات بمديريات التربية للولايات، على غرار مديرية التربية لولاية أدرار، بأنه بناء على الإجراءات الواردة بالمنشور الوزاري رقم 1510/22 المؤرخ في 19 سبتمبر 2022، والمتعلقة بالترتيبات التنظيمية لتمدرس التلاميذ في المراحل التعليمية الثلاث للسنة الدراسية الجارية 2022/2023، فإن مديري المتوسطات والابتدائيات ملزمون بالعمل وفق المواقيت المحددة لتنظيم اليوم الدراسي والمحددة بفترتين “صباحية ومسائية”، وعليه فهم ممنوعون منعا باتا من العمل “بالدوام المستمر” مهما كانت الأسباب والظروف والذي ينطلق من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية الواحدة والنصف زوالا.

ودعت مديريات التربية للولايات من خلال مصالحها المختصة إلى ضرورة تشكيل لجان تفتيش متخصصة، وتكليفها بمهمة النزول إلى الميدان للوقوف على مدى التزام رؤساء مؤسسات التعليم المتوسط والابتدائي بالمواقيت الرسمية لدخول وخروج التلاميذ، وأي مخالفة ستعرض صاحبها لعقوبات إدارية.

وستشرع المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة في إجراء الفروض والتقويمات الفصلية، ابتداء من تاريخ الـ6 نوفمبر الجاري، وذلك مباشرة عقب عودة التلاميذ من عطلة الخريف، استعدادا لبرمجة اختبارات الفصل الدراسي الأول التي تقرر إجراؤها في الفترة بين 4 و15 ديسمبر المقبل.

بالمقابل، فقد أدرجت الوزارة الوصية لأول مرة معدل التقويم المستمر للمواد اللغوية الأربع، ويتعلق الأمر “باللغة العربية واللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية واللغة الانجليزية” في مرحلة التعليم الابتدائي ضمن حساب المعدل العام للتلاميذ، للانتقال إلى القسم الأعلى، وذلك من أجل تنمية المهارات اللغوية لدى المتعلمين، خاصة في وقت كان تقييم التلميذ محصورا في الفروض والاختبارات الفصلية.