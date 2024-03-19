فرق تفتيش ليلية لمعاينة وضعية المؤسسات الصحية في رمضان

سطرت وزارة الصحة برنامج تفتيش ليلي، لمعاينة وضعية المؤسسات الصحية العمومية والخاصة عبر التراب الوطني، خلال شهر رمضان.

ويتضمن هذا البرنامج، حسب بيان للوزارة، خرجات ميدانية للمفتشيات الجهوية للصحة، تشمل مؤسسات وهياكل صحية من القطاعين العمومي والخاص.

ويأتي هذا النشاط “في إطار ضمان ديمومة واستمرارية تشغيل المصالح الصحية، واتخاذ كافة التدابير لتسهيل الولوج الى مختلف الخدمات خلال الشهر الفضيل”.

وعدّد بيان وزارة الصحة، الجوانب التي سيشملها عمل هذه الفرق التفتيشية المكوّنة من أطباء مفتشين، في ما يلي: