فرق تفتيش ليلية لمعاينة وضعية المؤسسات الصحية في رمضان
سطرت وزارة الصحة برنامج تفتيش ليلي، لمعاينة وضعية المؤسسات الصحية العمومية والخاصة عبر التراب الوطني، خلال شهر رمضان.
ويتضمن هذا البرنامج، حسب بيان للوزارة، خرجات ميدانية للمفتشيات الجهوية للصحة، تشمل مؤسسات وهياكل صحية من القطاعين العمومي والخاص.
ويأتي هذا النشاط “في إطار ضمان ديمومة واستمرارية تشغيل المصالح الصحية، واتخاذ كافة التدابير لتسهيل الولوج الى مختلف الخدمات خلال الشهر الفضيل”.
وعدّد بيان وزارة الصحة، الجوانب التي سيشملها عمل هذه الفرق التفتيشية المكوّنة من أطباء مفتشين، في ما يلي:
في القطاع العام:
- عمل الإستعجالات الطبية الجراحية؛
- النظافة الإستشفائية ونظافة المحيط؛
- استخدام الرقمنة في مسار التكفل بالمرضى؛
- الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى وموظفي المناوبة؛
- نظام المناوبة (تكوين الفريق والجداول الزمنية والظروف اللوجستية، وغيرها)؛
- عمل المنصات التقنية؛
- توفر المنتجات الصيدلانية؛
- حوصلة الأنشطة التي تمت أثناء المناوبة (عدد الإستشارات الإستعجالية وعدد العمليات الجراحية وعدد الفحوصات الإشعاعية والتحاليل الطبية).
في القطاع الخاص:
- مطابقة الأنشطة المعتمدة لمحتوى رخصة الإستغلال بما في ذلك التعديلات التي تم إدخالها.
- عمل الإستعجالات الطبية الجراحية؛
- النظافة الإستشفائية ونظافة المحيط؛
- عمل المنصات التقنية؛
- حوصلة الأنشطة التي تمت أثناء المناوبة (عدد الإستشارات الإستعجالية وعدد العمليات الجراحية وعدد الفحوصات الإشعاعية والتحاليل الطبية).