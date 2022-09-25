فرق معاينة وتقديم تقارير دورية عن المؤسسات الصحية

أصدر وزير الصحة، عبد الحق سايحي، الأحد، تعليمة بضرورة تشكيل فرق معاينة للوقوف على وضعية المؤسسات الصحية وتقديم تقارير دورية عنها، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن سايحي “أسدى خلال اجتماع تنسيقي عقده مع إطارات الوزارة، تعليمة لمختلف المديريات وعلى رأسها المفتشية العامة، تقضي بضرورة تشكيل فرق معاينة للوقوف على الوضعية التي تتواجد عليها المؤسسات الصحية”.

وفي ذات السياق، أكد الوزير على “أهمية تقديم تقارير دورية للمفتشية العامة للوزارة ترصد الوضعية الحالية لكافة الهياكل الصحية المتواجدة عبر كامل التراب الوطني، فيما يخص النظافة الاستشفائية، الاستقبال والتوجيه وتوفير الأدوية للمرضى، إلى جانب الصيانة الدورية للتجهيزات والمعدات”.

وأضاف البيان أن سايحي شدد في أولى تعليماته خلال هذا الاجتماع، على “وجوب إحداث تغيير نوعي وفعلي يلمسه المريض من حيث نوعية الخدمات الصحية المقدمة، مع ضرورة تحسين ظروف التكفل الصحي بالمواطنين”.

كما طالب الوزير بـ”ضرورة تجسيد محتوى هذه التعليمة والتي ستكون مرفوقة بتقديم الدعم اللازم لمديري مختلف المؤسسات الصحية وتوجيههم وفق المحاور التي تضمنتها ورقة الطريق الجديدة لقطاع الصحة مع الامتثال الصارم في تنفيذ الأهداف المسطرة”.