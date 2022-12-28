فرنسا: أزيد من 600 ألف جزائري حملوا تصريح إقامة في 2021

كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية، عدد الجزائريين الذين حصلوا على تصاريح إقامة سارية ومؤقتة خلال 2021.

ونشر جهاز الإحصاء الوزاري – الهجرة – الاندماج في فرنسا التابع لوزارة الداخلية تقريره حول الأرقام الرئيسية للهجرة في عام 2021.

ووفقا للوثيقة بلغ عدد الجزائريين الحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة حتى عام 2021، (610.992) جزائري، يليهم المغرب بـ 566.641 مغربيًا ثم تونس بـ 260.935.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأجانب حاملي تصريح الإقامة بلغ 3،451،804شخصًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021 ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3 ٪ في عام واحد.

وأوضحت أن رعايا البلدان المغاربية يبقون الأكثر عددًا (41.7٪ من الإجمالي).

وأشارت الوثيقة إلى أن تصاريح الأسرة والطالب، أخذت الحصة الأكبر من إصدارات تصاريح الإقامة. وأوضحت بأن المغرب يتصدر القائمة في عام 2021 برقم 35192 مقابل 30218 في عام 2020 ، بزيادة قدرها 16.5٪.

وتأتي الجزائر في المرتبة الثانية بـ 25783 تصريح إقامة أولى. ثم يأتي التونسيون في المرتبة الثالثة بعدد 17368 تصريح إقامة.

وأفادت الوثيقة أن تصاريح الإقامة التي تقل مدتها عن سنة واحدة أو تساويها بلغت زيادة حادة (+ 9.9٪) في عام 2021. زادت التصاريح بمتوسط ​​فترة صلاحية (أكبر من سنة وأقل من 5 سنوات) بنسبة 4.8٪ في عام 2021.