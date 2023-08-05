فرنسا: أمام الانقلابيين في النيجر “مهلة” حتى الغد لتسليم السلطة

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، السبت، أن باريس ستدعم بقوة جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لإحباط الانقلاب العسكري في النيجر ومنحت الانقلابين مهلة حتى الغد لتسليم السلطة.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا خلال لقائها مع رئيس وزراء النيجر وسفير النيجر في باريس “إن أمام المجلس العسكري في نيامي مهلة حتى غد الأحد لتسليم السلطة وإلا فإن تهديد الدول الأعضاء في إيكواس بالتدخل العسكري يجب أن يؤخذ “على محمل الجد”.

وصرحت للإذاعة الفرنسية بأن “التهديد منطقي”.

ولم تحدد فرنسا ما إذا كان الدعم الذي تتحدث عنه سيشمل دعما عسكريا لتدخل إيكواس في النيجر وقات أنه أمام الانقلابيين في النيجر مهلة حتى يوم غد لوقف مغامرتهم وإعادة الديمقراطية.