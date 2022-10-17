فرنسا أمام “امتحان عسير” بمجلس الأمن بسبب الصحراء الغربية

ستكون جلسة المشاورات التي يعقدها مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين، حول قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، بمثابة الاختبار الحاسم لسياسة فرنسا الدولية أمام الجزائر.

فهذه الجلسة، تأتي بالتزامن مع الحركية الأخيرة التي تعرفها العلاقات بين البلدين، وتعهّد الجانب الفرنسي بالتنسيق مع الشريك الجزائري بخصوص القضايا الإقليمية.

وقد حذّر السياسي والنشاط الحقوقي البلجيكي بيار غالاند وهو رئيس اللجنة الأروبية لدعم الشعب الصحراوي، من استمرار فرنسا في دعم أطروحات المغرب في مجلس الأمن، على حساب حقوق الشعب الصحراوي.

وقال غالاند في تصريح لإذاعة الجزائر، إنّ المغرب التي وصفها بـ”المحمية الفرنسية”، لا يمكنها أن تفرض حلولها للقضية الصحراوية على الهيئات الدولية، من دون دعم فرنسا لها.

واعتبر غالاند، وهو رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أن المغرب يمثّل بالنسبة لفرنسا، “ممرّا استراتيجيا بين البحر المتوسط ​​والمحيط الأطلسي”.

بسبب ذلك، تتصرّف فرنسا دائما على مستوى الهيئات الأوروبية، وفي مجلس الأمن الدولي، بشكل يمسّ بالحقوق المشروعة للشعب الصحراوي، يضيف المتحدث.

ولا تزال الجزائر تعتبر مواقف فرنسا من النزاع في الأراضي الصحراوية المحتلة، دعما صريحا للطرح المغربي. وهو ما يتناقض مع تصريحات مسؤوليها حول شراكة استراتيجية مع الجزائر، على جميع الأصعدة.