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فرنسا: إجراءات جديدة لصالح هذه الفئة من المهاجرين غير الشرعيين

الشروق أونلاين
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فرنسا: إجراءات جديدة لصالح هذه الفئة من المهاجرين غير الشرعيين
ح.م
وزير الداخلية الفرنسي

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن شروع سلطات بلاده مستقبلا في العمل بإجراءات جديدة، تهدف إلى عدم وضع القصر من المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز الإداري.

وقال وزير الداخلية الفرنسي في تصريح له، أن 92 ٪ من الأشخاص في مراكز الاحتجاز الإداري لديهم سجل جنائي أو تتبعهم أجهزة الأمن والمخابرات.

وأوضح في الشأن ذاته، أن السلطات في فرنسا “لم تعد تضع القصر من المهاجرين غير الشرعيين في وضع غير قانوني، لأنهم لا يمثلون خطرًا على المواطنين الفرنسيين”.

وتعتبر مراكز الاحتجاز الاداري في فرنسا بمثابة “سجن” للمهاجرين غير الشرعيين القصر، يتم حبسهم فيه في انتظار اتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهم.

وبموجب الإجراءات الجديدة التي أقرتها السلطات الفرنسية، سيتم تسوية أوضاع العديد من المهاجرين غير الشرعيين القصر الذين ينحدرون من مختلف الدول، والسماح لهم بالتواجد بطريقة قانونية على الأراضي الفرنسية، وهو ما سيفتح لهم الطريق من أجل تحسين أوضاعهم.

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