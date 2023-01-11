فرنسا: إصابة 6 أشخاص في حادث طعن بباريس

أعلنت الشرطة الفرنسية، الأربعاء، إصابة عدة أشخاص بجروح في حادث طعن بسكين في محطة قطار بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان على تويتر إن الشرطة نجحت في تحييد المهاجم، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

ووقع الحادث قرابة الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي داخل المحطة. ولسبب لم يتضح بعد أصاب الرجل أشخاص عدة بسكين.

وأفادت تقارير إعلامية بأن 6 أشخاص أصيبوا بجراح طفيفة، فيما تحدث مصدر عن إصابة واحدة بجروح بليغة.