فرنسا: إصابة 6 أشخاص في حادث طعن بباريس
أعلنت الشرطة الفرنسية، الأربعاء، إصابة عدة أشخاص بجروح في حادث طعن بسكين في محطة قطار بالعاصمة الفرنسية باريس.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان على تويتر إن الشرطة نجحت في تحييد المهاجم، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
Un individu a blessé plusieurs personnes ce matin à la Gare du Nord. Il a rapidement été neutralisé. Merci aux forces de l’ordre pour leur réaction efficace et courageuse.
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 11, 2023
ووقع الحادث قرابة الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي داخل المحطة. ولسبب لم يتضح بعد أصاب الرجل أشخاص عدة بسكين.
وأفادت تقارير إعلامية بأن 6 أشخاص أصيبوا بجراح طفيفة، فيما تحدث مصدر عن إصابة واحدة بجروح بليغة.