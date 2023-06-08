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فرنسا: إصابة 9 أشخاص بينهم 8 أطفال في حادث طعن

الشروق أونلاين
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فرنسا: إصابة 9 أشخاص بينهم 8 أطفال في حادث طعن
ح.م
صورة من مكان الحادث

أصيب 9 أشخاص بينهم 8 أطفال، في هجوم بسكين وقع الخميس بحديقة في مدينة آنِسي بفرنسا.

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، الخميس إن شخصا اعتقل بعد أن هاجم عدة أشخاص بينهم أطفال بسكين في ميدان بمدينة أنيسي.

وكتب جيرالد دارمانين على حسباه الشخصي عبر تويتر “أصيب عدة أشخاص بينهم أطفال على يد فرد مسلح بسكين في ميدان بمدينة أنيسي. تم القبض على هذا الشخص بفضل التدخل السريع للغاية للشرطة”.

وقال متحدث باسم الشرطة الفرنسية إن الحصيلة المؤقتة هي تسعة جرحى ثمانية أطفال وشخص بالغ.

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