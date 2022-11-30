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العالم

فرنسا: إطلاق اسم شهيد جزائري على شارع في باريس

محمد عبد المؤمن
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فرنسا: إطلاق اسم شهيد جزائري على شارع في باريس
أرشيف
مليكة أرملة الشهيد علي بومنجل

يحمل شارع في مدينة “غوناس” شمالي العاصمة الفرنسية باريس، اسم الشهيد الجزائري علي بومنجل، منذ يوم الثلاثاء، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة “فرانس برس”، إن مراسم تدشين لافتة الشارع باسم علي بومنجل، تمتّ مساء الثلاثاء حضور أفراد من عائلة الشهيد.

وأشاد المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا في حديث للوكالة، بمبادرة سلطات مدينة “غوناس”. باعتبارها المرة الأولى التي يحمل فيها شارع فرنسي اسم هذا المناضل الجزائري.

وقال ستورا:”لا بدّ من أن تستمرّ المعركة في سبيل حقوق الإنسان، من أجل مجتمع (فرنسي) في كنف العدل والمساواة”. وأضاف:”يجب أن نواجه بإنصاف، ذكريات الماضي الأليمة”.

وفي مارس 2021، اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأول مرة، بأن المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل “تعرض للتعذيب والاغتيال في 23 مارس 1957، على يد جنود فرنسيين”.

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