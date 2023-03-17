فرنسا: اعتقال 217 متظاهرا ضد قانون التقاعد

اعتقلت قوات الأمن الفرنسية 217 شخصا جراء الاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها عدة مدن ووصلت إلى غاية البرلمان بعد تمرير قانون التقاعد.

وشهدت عدة مدن فرنسية مساء وليلة الخميس اندلاع مظاهرات تخللتها أعمال شغب وعنف بعد تمرير حكومة إليزابيث مشروع رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما.

وتجمّع آلاف المتظاهرين الخميس في ساحة كونكورد الباريسية بعد الإعلان عن تمرير الحكومة الفرنسية مشروع إصلاح نظام التقاعد عبر اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور من دون تصويت في الجمعية الوطنية.

ورفع المتظاهرون أعلام النقابات والأحزاب اليسارية، فيما انتشرت في مواجهتهم أعداد كبيرة من رجال الشرطة الذين قطعوا الجسر المؤدي إلى مقر البرلمان.

وفضّت قوات الأمن التجمع نحو الساعة 19,00 بتوقيت غرينيتش بعدما تم توقيف 217 شخصا.

وغرب فرنسا، وتحديدا في رين ونانت سجّلت مظاهرات تخللتها أعمال عنف وإطلاق مفرقعات باتجاه قوات الأمن وتخريب لأملاك عامة.

كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وحاولت تفريق الحشد، في حين شهدت العديد من المدن الفرنسية الأخرى مثل مرسيليا احتجاجات خرجت عفويا ضد الإصلاح.

واختار الرئيس إيمانويل ماكرون تمرير الإصلاح المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية، ما أثار استهجانا داخل البرلمان في بداية اجتماعه الذي يفترض أن تصوّت فيه على المشروع، في ما ينبئ بإعطاء زخم جديد للحركة الاحتجاجية.

وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن تفعيل المادة التي تجعل مشروع القانون بأكمله من “مسؤولية” حكومتها، رافعة صوتها وسط صيحات الاستهجان التي أطلقها نواب المعارضة.

ووصل مشروع القانون إلى مرحلته النهائية الخميس، إذ كان يفترض عرضه على تصويت النواب. ومن الواضح أن قرار ماكرون إقراره قبل التصويت يدلّ على عدم تمكن فريقه من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية.