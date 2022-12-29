فرنسا: الإعلان عن أزيد من 300 ألف منصب عمل شاغر

أعلنت فرنسا عن شغور آلاف مناصب العمل، مسجلة مؤشرات إيجابية عن تراجع معدلات البطالة وارتفاع عدد الوظائف الشاغرة الذي بلغ 300 ألف منصب جديد.

وكشفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية في مقال لها أن سوق العمل شهد ديناميكية جيدة، بين نهاية عام 2019 والربع الثالث من عام 2022.

وأضافت أن معدلات البطالة تراجعت في فرنسا عام 2022، إلى أدنى مستوى لها منذ 2008، وتجاوز عدد الوظائف الـ 300 ألف وظيفة جديدة بزيادة 3 نقاط.

وأشارت الصحيفة إلى أن معدل البطالة انخفض في فرنسا (باستثناء جزيرة مايوت) من 8.2٪ إلى 7.3٪. ويمثل هذا انخفاضًا بمقدار نقطة واحدة تقريبًا، على الرغم من الأزمة الصحية والاجتماعية .

وأرجعت الصحيفة التحسن في معدلات البطالة والمحافظة عليه إلى الدعم المالي الكبير من الدولة، نتيجة لذلك، وصلت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2008.

ووفقًا لبيانات من إدارة الإحصاء بوزارة العمل الفرنسية، تم إحصاء 372 ألف وظيفة شاغرة بزيادة تقدر بـ 3 نقاط، وأشارت إلى أنه تم تعريف هذه الوظائف على أنها “وظائف شاغرة، تم إنشاؤها حديثًا أو شاغرة أو لا تزال مشغولة وتوشك أن تصبح شاغرة، والتي يتم اتخاذ خطوات بشأنها.”

وكان وزير العمل الفرنسي، أوليفييه دوسوبت، قد أعلن في أكتوبر الماضي عن خطة جديدة لمكافحة مشاكل التوظيف.

كما أعلن الوزير الفرنسي عن تخفيض أول في مدة التعويض بنسبة 25٪ عندما يكون معدل البطالة أقل من 9٪ من السكان النشطين، إذا انخفض المعدل إلى 6٪ ، يتم تقليل مدة التعويض بنسبة 40٪ مقارنة بالوضع الحالي.”