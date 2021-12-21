فرنسا: السجن لمسلم سجد وهتف “الله أكبر” بعد تلقيه خبرا سعيدا

قضت محكمة فرنسية بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية لرجل بتهمة تسبَّبه بحالة من الذعر في أحد المتاجر بعد صياحه “الله أكبر”.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية فقد وغُرِّم الرجل، البالغ 52 عاماً، 750 يورو، فيما تم إسقاط الملاحقة عن رفيقه البالغ 38 عاماً والذي كان يصاحبه في المتجر.

وكان الرجلان، في متجر كبير بمدينة سانت اتيين، في 7 جوان 2021، عندما سجد الأكبر سناً في أحد الأروقة ورفع يديه هاتفاً: “الله أكبر” ثلاث مرات.

ذلك التصرف سبَّب حالة ذعر في المكان، وسقط أحد الزبائن وهو يهرب؛ ما أدى إلى خلع كتفه، وأجلى المتجر عماله واتصل بالشرطة.

وفي أثناء جلسة استماع بالمحكمة في 29 جويلية 2021، قال الرجل إن ما أقدم عليه كان رد فعل على سماعه خبر إعادة فتح مؤسسات دينية في شمال البلاد بعد إغلاقها بموجب القيود الصحية لاحتواء تفشي كورونا.

وأضاف: “صلاتي في المتجر كانت رد فعل عاطفياً من صميم قلبي. كنت متحمساً، كانت ابتهالاً وليست نداء حرب”.

وأشار ممثل النيابة الذي طالب بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق الرجلين، إلى أن الرجل الخمسيني تسبب سابقاً في حالة ذعر وإخلاء كنيسة بمدينة ليون في ديسمبر 2016، خلال مراسم جنائزية.